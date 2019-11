Als je snel een screenshot van een stukje van je scherm wil nemen op Windows 10, dan zit er handige tool verstopt in het actiecentrum waarmee je dit in een vingerknip kan doen!

Als je snel een screenshot wil maken van (een deel van) het scherm van je computer of laptop met Windows 10, dan heb je daar in principe geen aparte software voor nodig. Er zit namelijk een handige tool verstopt in Windows 10 waarmee je in enkele seconden een screenshot kan nemen, bewerken en versturen!

Stap 1: Actiecentrum

Als je rechtsonder in de taakbalk op het tekstballonnetje klikt, dan wordt het Windows-actiecentrum geopend waarin allerlei meldingen verschijnen. Onderaan zie je nog een menu dat je open en dicht kan vouwen. Als het menu nog dichtgevouwen is, dan vouw je dit eerst uit zodat alle icoontjes verschijnen. Hier zie je nu het icoontje SCHERMKNIPSEL. Klik hierop en je zal zien dat er grijze laag over je scherm verschijnt.

Stap 2: Screenshot maken

Vanaf dat de grijze laag over je scherm verschijnt, kan je een gebied afbakenen om een screenshot van te nemen. Je doet dit door een keer te klikken met je linkermuisknop, de cursor te verslepen en weer los te laten op het gewenste punt. Als je opnieuw wil beginnen tijdens het verslepen, klik je op de rechtermuisknop en dan kan je een nieuw gebied afbakenen. Je kan ook met de icoontjes in de bovenbalk een screenshot in een vrije te kiezen vorm maken of een screenshot van je volledige scherm maken. Als je screenshot gemaakt is, gaan we verder naar de volgende stap.









Stap 3.1: Screenshot bewerken

Nadat je knipsel gemaakt is, verschijnt hiervan een melding rechtsonder in beeld. Klik hierop om het screenshot te bewerken. Als de melding al uit beeld is verdwenen, kan je altijd nog het actiecentrum openen, waar je het laatst gemaakte knipsel kan terugvinden. Let wel: je knipsel is momenteel nog nergens opgeslagen. Voer nu de gewenste bewerkingen uit; je kan het knipsel bijsnijden, notities toevoegen, stukken markeren… met de tools in de bovenbalk. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op het icoontje om je knipsel op te slaan in de gewenste map.

Stap 3.2: Meteen plakken

Je hoeft het knipsel echter niet te bewerken om het te versturen. Nadat je het knipsel gemaakt hebt, wordt het ook vastgepind op je klembord, waarna je het eender waar kan plakken. Open bijvoorbeeld een Word-document of een PowerPoint-voorstelling, klik op de rechtermuisknop, vervolgens op PLAKKEN (of gebruikt de toetsencombinatie CTRL + v) en je zal zien dat je knipsel in het document wordt geplakt. Dit werkt tot slot ook in je browser, waardoor je het knipsel meteen in een gesprek op Facebook of e-mail kan plakken.