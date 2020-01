In Google Chrome kan je zonder extra extensies een screenshot maken van de hele pagina. In deze workshop tonen we je hoe.

We maken met zijn allen dagelijks enorm veel schermafbeeldingen in allerlei apps, van WhatsApp tot aan browsers zoals Google Chrome en Firefox. Op smartphones heb je soms de optie om een verlengde schermafbeelding te maken. Naast het beeld dat je al ziet, scrolt je telefoon automatisch naar beneden om meer in één foto weer te geven. In Windows zit deze optie niet standaard ingebakken, daar heeft Google gelukkig een oplossing voor met zijn Chrome-browser. In een paar klikken kan je de browser een verlengde schermafbeelding van de webpagina laten maken. In deze workshop nemen we je mee in het volledige proces om een screenshot in Google Chrome te maken.

Stap 1: Open of Download Chrome

Uiteraard heb je Google Chrome nodig om deze actie uit te voeren. Als je reeds Google Chrome op je computer hebt staan, dan ben je klaar om met deze workshop van start te gaan. Zo niet, dan moet je nog even Chrome op je computer downloaden via de website van Google: https://www.google.com/chrome/. Let wel, heb je Chrome al geïnstalleerd, dan moet deze minimaal op versie 69 draaien. Om de browser te updaten klik je op de drie puntjes rechtsboven in het scherm, gevolgd door Help en Over Google Chrome.

Stap 2: ‘CHROME HULPPROGRAMMA’S’

Het vervolg van deze workshop zal plaatsvinden bij de hulpprogramma’s van Google Chrome. In principe zijn deze opties normaliter gemaakt voor ontwikkelaars, maar dat wil niet zeggen dat je ook een ontwikkelaar moet zijn om overweg te kunnen met deze stappen. Het navigeren naar de juiste hulpprogramma’s is alvast erg makkelijk. Klik daarvoor wederom op de drie puntjes rechtsboven, met nu als tweede keuze Meer hulpprogramma’s. Onderin vind je een losstaand menu voor Hulpprogramma’s voor ontwikkelaars, klik daar vervolgens op en een menu ontpopt zich.

Stap 3: ‘RUN COMMAND’

Zoals aangegeven is het menu vooral gericht op ontwikkelaars. Omdat de normale gebruiker er maar weinig gebruik van zal maken, heeft Google het menu ook niet in het Nederlands (Vlaams) uitgebracht. Gelukkig zijn de stappen nog vrij gemakkelijk te volgen. Als je het menu voor je hebt staan klik je op de drie verticale puntjes in de bovenbalk van het menu. Vervolgens krijg je een kleine selectie voorgeschoteld om acties mee uit te voeren, in het geval van deze workshop kiezen we nu juist voor Run command om bij het juiste (en laatste) menu terecht te komen.

Stap 4: Maak de schermafbeelding

Je zal nu een menu zien met gekleurde balkjes waar verschillende acties aan gekoppeld worden. Het is nu van belang dat je specifiek op zoek gaat naar de opties om schermafbeeldingen te maken. Klik daarvoor op de zoekbalk van het menu en typ Screenshots. Je zal nu in zijn totaliteit vier opties te zien krijgen. Ze zijn allemaal bruikbaar, maar in deze workshop zijn we specifiek op zoek naar de optie voor een volledige schermafbeelding. Je zal na het zoeken de optie krijgen een ‘(Capture) full size screenshot’ te maken. Klik daarop en niet veel later heb je je schermafbeelding.