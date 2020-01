Ken je nog dat gevoel toen je je Mac voor de eerste keer inschakelde? Een oase van rust, een zenmoment voor hart en ziel. Met een herinstallatie krijg je dat moment terug.

Verse appel

In tegenstelling tot Windows, is het besturingssysteem van Apple een stuk beter geoptimaliseerd. Naarmate de tijd vordert, zal je dus minder snel vertraging merken dan wanneer je bijvoorbeeld een Windows-laptop zou gebruiken. Toch is het zo dat er tijdens al die jaren behoorlijk wat apps en bestanden vergaard worden op je systeem. Daarom is het goed om jezelf af en toe even de vraag de stellen of je al deze applicaties en bestanden nog wel actief gebruikt. Zo niet, dan is het zonde dat je MacBook ermee gevuld is. Schijfruimte is duur bij Apple dus elke gigabyte die je kan vrijmaken, is mooi meegenomen. Een volledige herinstallatie van macOS helpt je hierbij, want zo krijg je opnieuw een blanco Mac-apparaat. Wil je net je MacBook verkopen? Dan is het eveneens netjes en veilig om een schone installatie van macOS klaar te zetten voor de nieuwe eigenaar. Hoe je dat precies doet, lees je hier.

Safety first

Als je een schone installatie goed wil aanpakken, moet je er vrede mee hebben dat al je bestanden en applicaties verwijderd zullen worden. Het is makkelijk om te denken dat je al je huidige bestanden toch nooit meer nodig zal hebben, maar toch loont het om de tijd te nemen om een back-up te maken. Een mogelijkheid is om een clouddienst te installeren zoals iCloud Drive of Google Drive en vervolgens al je bestanden te synchroniseren naar de cloud, maar als je dit nog nooit eerder gedaan hebt, zal dit synchronisatieproces behoorlijk wat tijd (en bandbreedte) vragen. Daarom is het een beter idee om te kijken naar een back-upsysteem dat rechtstreeks naar een externe harde schijf wegschrijft. Gelukkig heeft macOS zo’n systeem reeds ingebouwd onder de naam van Time Machine. Navigeer naar de instellingen van macOS en klik op het icoontje ‘Time Machine’. Verbind je externe harde schijf met je computer en klik op ‘Selecteer reservekopieschijf. De back-up gaat nu automatisch in werking treden en na enkele ogenblikken (het kan behoorlijk lang duren als je veel bestanden hebt), heb je een volledige back-up op je lokale harde schijf staan. Makkelijker kan het niet, bedankt Apple! Voel je je toch niet comfortabel bij een geautomatiseerd systeem, dan kan je uiteraard ook gewoon handmatig bestanden en mappen verplaatsen naar een externe harde schijf.

Alvorens je de herinstallatie doorvoert, is het wellicht ook handig om even je applicaties te overlopen en te noteren welke applicaties je na de herinstallatie opnieuw wil installeren. Als sommige software een eigen licentiecode heeft, controleer dan even of je deze licentiecode ter beschikking hebt. Zo niet, neem dan contact op met de ontwikkelaar om de licentiecode te herstellen.

Uitloggen

Alvorens we verdergaan, is het belangrijk om de externe harde schijf met onze back-up op los te koppelen. Klik dus rechts op de schijf en kies voor ‘Eject’ om de schijf veilig te verwijderen. Het is belangrijk om deze schijf los te koppelen omdat we zo onze interne harde schijf gaan leegmaken en we willen niet per ongeluk ook de back-upschijf leegmaken. Het enige wat we vervolgens nog moeten doen – voordat we aan het echte werk beginnen – is om correct uit te loggen op de diensten van het Mac-systeem. Ga dus opnieuw naar de instellingen van je Mac, klik op ‘iCloud’ en vink ‘Zoek mijn Mac’ uit. Klik vervolgens ook op ‘Uitloggen’ linksonder en vink alle vinkjes uit: iCloud Drive, Contacten, Agenda, … en klik op ‘Doorgaan’.

Open nu de iTunes-applicatie, klik bovenaan op ‘Account’, ‘Machtigingen’ en vervolgens op ‘Trek machtiging voor deze computer in’. Nu is het eindelijk tijd voor het echte werk!

Herinstallatie

Het voorbereidende werk heeft lang genoeg geduurd en nu kunnen we beginnen met het echte werk. Schakel je systeem uit en schakel deze vervolgens opnieuw in, maar let erop dat je CMD + R ingedrukt houdt tijdens het opstarten. Laat deze toetsencombinatie niet los tot je bij het venster ‘macOS Hulpprogramma’s’ terechtkomt. Klik nu op ‘Schijfhulpprogramma’ en selecteer links je primaire harde schijf. Meestal heeft deze de naam ‘Macintosh HD’. Klik bovenaan op de knop ‘Erase’. Het is belangrijk om het formaat te controleren, dit moet namelijk Mac OS Extended (Journaled) zijn. Bij recente toestellen, zal dit AFPS zijn. Bevestig met een druk op de knop, de volledige schijf wordt nu leeggemaakt. Wanneer dit proces voltooid is, sluit je het schijfhulpprogramma en kies je bij macOS Hulpprogramma’s voor de optie ‘Installeer macOS opnieuw’. Na het installatieproces zal het systeem zichzelf opnieuw starten en kan je terug de stappen doorlopen zoals je dit ook deed wanneer je systeem splinternieuw was.

Uiteindelijk kom je terug op het bureaublad en kan je de gewenste applicaties opnieuw installeren. Wil je bestanden terugzetten via Time Machine, dan zoek je simpelweg even naar Applicatie’s > Hulpprogramma’s > Migratie-assistent. Hier kan je vervolgens kiezen om bestanden terug te zetten van Time Machine. Selecteer deze optie en selecteer vervolgens welke bestanden je precies wil herstellen. Je kan al je programma’s bijvoorbeeld herstellen, maar daarmee doe je de essentie van een herinstallatie wat teniet. Wil je al je bestanden terug zoals voor de installatie, dan kan je gerust je macOS gebruikersaccounts aanvinken zodat alle gebruikersbestanden hersteld worden.