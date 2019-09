Het is niet altijd makkelijk om je veilig te voelen in deze wereld. Technologie kan daar een oorzaak van zijn, maar ook een oplossing.

Als ouder wil je – tot vervelens toe – steeds een berichtje ontvangen van je kind wanneer hij/zij is toegekomen op school of een andere bestemming. Als ouder zijnde kan je je alvast de horror voorstellen wanneer je kind net zijn of haar rijbewijs heeft en nu elke dag naar school kan rijden. Life360 is het paradijs voor elke ouder, want zo heb je steeds de locatie van je kind en ontvang je meldingen wanneer hij/zij veilig is gearriveerd.

Stap 1 / Installeer de Life360 app

Je kan de Life360-applicatie gratis vinden in de Google Play Store en Apple App Store. De basisfunctionaliteiten van de applicatie zijn gratis te gebruiken, maar voor geavanceerde functies zal je moeten bijbetalen. Maar geen zorgen, met de gratis versie kom je al erg ver. Wanneer de applicatie geïnstalleerd is, dien je een account aan te maken. Dit is gekoppeld aan je GSM-nummer. Geef dit dus even in, vervolledig de rest van de stappen en je hebt in no-time een actief account.









Stap 2 / Je kring uitbreiden

Uiteraard wil je niet iedereen toegang geven tot je locatiedata. In Life360 voeg je je dichtste vrienden en familie toe aan je ‘circle’. De werkwijze is ook behoorlijk eenvoudig, concreet maakt iemand een uitnodiging aan voor een circle in de vorm van een zescijferige code. De andere persoon kan vervolgens lid worden van de circle door deze code in te voeren in zijn applicatie. Een uitnodiging maken doe je via Settings > Circle Management > Add Circle Members. Er wordt nu een code getoond die vier dagen geldig is. Stuur deze code naar de persoon die je wil toevoegen door te klikken op ‘Send code’. De andere persoon kan nu eenvoudig lid worden van je kring en zo je locatie en batterijstatus inzien. Je kan ook steeds zien wanneer iemand een autorit heeft vervolledigd.

Stap 3 / Plaatsnotificatie instellen

Een leuk extraatje dat ook met de gratis versie te gebruiken is, is het toevoegen van plaatsnotificaties. Woon je bijvoorbeeld met vier mensen thuis, dan kan je een plaatsnotificatie instellen voor thuis. Je krijgt zo steeds een melding wanneer iemand thuis is toegekomen of is vertrokken. Klik hiervoor op de knop ‘Places’. Je krijgt nu een overzicht van ‘Family Places’, druk nu op ‘Home’. Via ‘Place Details’ kan je het adres ingeven en vervolgens kan je op de map kiezen hoe groot de zone is die je als ‘thuis’ wil markeren. Helemaal onderaan kan je vervolgens per lid van de cirkel instellen of je een notificatie wil ontvangen wanneer een lid arriveert of vertrekt.