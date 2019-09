Stilstand is achteruitgang. Die uitdrukking klinkt behoorlijk afgezaagd, maar is wel waar. Je kunt altijd iets nieuws leren, bijvoorbeeld met Primer.

Je bent nooit te oud om te leren. Maar jammer genoeg is het zo dat leren zoveel tijd kost. Je moet je door een heel theorieboek worstelen, waar je misschien uiteindelijk maar een klein percentage van gebruikt. Zonde van je tijd! Google komt met een app, genaamd Primer, waarmee je in 5 minuten iets nieuws kunt leren op het gebied van ondernemen en digitale marketing.

Stap 1: Installeer Primer

Open de app store van jouw smartphone (Google Play Store in het geval van Android of de App store of in het geval van iOS). Zoek daar naar Primer, gemaakt door Google. Installeer vervolgens deze app en open hem.

Stap 2: De eerste stappen

In de app Primer kun je een flink aantal cursussen volgen op het gebied van ondernemen en online marketing. Iedere cursus is kort, bondig en grappig vormgegeven. Om de voortgang van je leerstof bij te houden, wordt er gevraagd om de app te koppelen met een Google-account. Koppel deze en geef aan welke onderwerpen je interesseren.









Stap 3: Les 1

Wanneer je begint met het volgen van een cursus, zal het even wennen zijn. De manier van communiceren is nogal los en vrijpostig: ze bevatten een flinke dosis humor en illustraties. Praktisch en praktijkgericht zijn ze zeker. Regelmatig kom je interactieve elementen tegen die je kennis en vaardigheden op een heel natuurlijke manier toetsen.

Stap 4: Pauze

Het fijne aan de Primer app is wel dat je op ieder moment kunt stoppen met je cursus, om hem op een ander moment weer te hervatten. Je bent immers gekoppeld aan je Google account – ze weten precies waar je gebleven bent! Zo zie je bovendien hoe ver je bent met je cursus.