Online shoppen en betalen wordt nog leuker met PayPal. In deze workshop leer je hoe je PayPal kan instellen en ermee betalen.

Steeds meer Belgen winkelen online, maar niet iedereen geeft even graag zijn kredietkaartgegevens aan een website die hij of zij voor de eerste keer bezoekt. Vertrouw daarom op PayPal en laat hen het risico nemen.

“PayPal is de tussenpersoon die jou gelijk geeft.”

Stel je voor, je koopt op een rommelmarkt een oude platenspeler. De verkoper overtuigt je dat hij nog werkt, maar heeft geen plaatjes bij om dat te bewijzen. Wanneer je thuiskomt blijkt echter dat hij volledig versleten is en komt er geen noot muziek uit. Je kan snel terug naar de rommelmarkt rennen en de verkoper aanspreken, maar wat als hij al weg is of, sterker nog, weigert om je geld terug te geven? Het is immers jouw woord tegen het zijne. Was er maar een derde persoon aanwezig geweest bij de aankoop die jou gelijk kon geven. Bij online aankopen is die persoon PayPal.

Elon Musk

PayPal bestaat al sinds 2000 en werd mede opgericht door Tesla’s Elon Musk. Het bedrijf kwam in het bezit van eBay en is jarenlang de belangrijkste betalingsvorm geweest op het tweedehandsplatform en is mede daardoor gegroeid tot een enorm bedrijf met meer dan 277 miljoen gebruikers. De betaaldienst is opgebouwd rond tal van fraudepreventietools en biedt een waterdichte ‘Aankoopbescherming’ aan voor gevallen waarin het product dat jij ontvangt niet voldoet aan de omschrijving van de verkoper. In een dergelijke situatie krijg je simpelweg je geld terug.









Stap 1 / Een Paypal-rekening openen

Om een PayPal-account te maken surf je naar www.paypal.com/be. Kijk eerst even rustig rond op de website en lees zeker de verschillende categorieën onder het tabblad consumenten. Zo leer je meer over de diensten die het platform aanbiedt, want naast online betalen kan je bijvoorbeeld ook geld sturen naar vrienden en familie én zelf geld ontvangen. Ben je voldoende geïnformeerd, klik dan op de homepagina op ‘Open een gratis PayPal-rekening’ want inderdaad, het is volledig gratis. Kies vervolgens voor een Privé-rekening en geef je gegevens in. Bevestig op de volgende pagina dat je de gebruiksovereenkomst hebt gelezen en klik op ‘Akkoord en rekening openen’. Bevestig zeker ook je gsm-nummer op de volgende pagina voor extra beveiliging.

Stap 2 / Een kredietkaart of rekening toevoegen

Je kan nu onmiddellijk een kredietkaart toevoegen in het volgende scherm, maar als je liever enkel je bankrekening koppelt, dan moet je eerste even je e-mailadres bevestigen via de e-mail die je van PayPal gekregen hebt. Zo kom je terecht op je accountoverzicht dat je een overzicht geeft van al je gegevens en van daaruit kan je klikken op ‘Bankrekening koppelen’. Via deze methode haalt PayPal na enkele dagen automatisch het geld van je rekening. Houd er rekening mee dat het koppelen van een kaart of bankrekening enkele dagen kan duren omdat PayPal een overschrijving van enkele eurocent moet doen ter bevestiging.

Stap 3 / Online dingen kopen met paypal

Nu je PayPal hebt, zal je plots merken dat eigenlijk best wel wat webwinkels de betaaldienst ondersteunen, denk daarbij bijvoorbeeld aan CoolBlue, Zalando, je lokale pizzeria… Doe dus gewoon je aankopen zoals gewoonlijk, maar kies bij het afronden van je bestelling voor PayPal in plaats van Bancontact of overschrijving. Even inloggen op de betaaldienst en je betaling is in orde. Al je betalingen worden in je account netjes opgeslagen, wat extra handig is om de controle over je winkelgewoontes bij te behouden.