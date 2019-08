Chrome is een van de meest gebruikte browsers. Het is snel, overzichtelijk en bomvol praktische functies. Maar hoe houd je het overzicht als je meerdere tabbladen opent?

Als je rondstruint over het internet, zul je vast heel wat leuke dingen tegenkomen, tientallen agina’s die je liever op je gemak doorleest en bekijkt. Zo kan het voorkomen dat je in korte tijd heel wat tabbladen open hebt. Maar hoe houd je daar het overzicht in? Het antwoord zit hem in Google Hovercards.

Stap 1 / De laatste versie

Voor je aan de slag kunt met de Hovercards in Google Chrome, moet je zorgen dat je gebruikmaakt van de nieuwste versie. Hovercards is namelijk een nieuwe functie, die alleen vanaf versie 75 beschikbaar is. Klik daarvoor rechtsboven op het menu en ga naar Help > Over Google Chrome. Chrome zal hierop zelf controleren of er een update is en deze installeren.

Stap 2 / Experimenteel

Nu moet je weten dat Hovercards een experimentele functie is van Google Chrome. Hij is dus nog niet officieel toegankelijk vanuit de bestaande menu’s, maar zal dat hopelijk wel worden. Tot die tijd kun je er wel gewoon gebruik van maken, maar dan vanuit het instelmenu voor beta-functies. Voer daarvoor chrome://flags/ in bij de adresbalk en druk op Enter.









Stap 3 / Hovercards activeren

Nu is het zoeken naar de juiste functie in deze lange lijst. Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Toets CTRL + F en zoek naar Hover cards. Dat is wel zo snel! Zet de functie bij Tab Hover Cards en Tab Hover Cards Images op Enabled. Wil je geen afbeeldingen bij de Hovercards? Dan zet je deze functie op Disabled. Klik vervolgens op Relaunch om Google Chrome opnieuw op te starten.

Stap 4 / Hovercards gebruiken

Nu kun je de hovercards in gebruik gaan nemen. Het gebruik is heel eenvoudig. Zweef simpelweg over de naam van een tabblad, en je krijgt een omschrijving met voorvertoning te zien. Heb je de Tab Hover Cards Images uitgeschakeld, dan zie je enkel de omschrijving.