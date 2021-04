Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

We spenderen heel wat tijd in Windows 10 en dan is wat personalisatie best op zijn plaats. Met deze tips maak je alvast het verschil.

Microsoft zorgt in Windows 10 voor een hoop mogelijkheden: je bureaubladachtergrond wijzigen, andere systeemkleuren en thema’s instellen, nieuwe thema’s downloaden,… Toch weten velen de opties niet terug te vinden, of worden ze simpelweg niet naar de volste potentie gebruikt. We zetten je dan ook graag op weg.

Hoe pas je de achtergrond aan in Windows 10?

De standaard achtergrond die Microsoft voorzien heeft voor Windows 10 is relatief saai. Gelukkig kan je deze makkelijk vervangen door een leuke foto van je gezin . Vanuit de instellingen wijzig je deze echter met gemak. Doorloop daarvoor volgende stappen:

Open het Windows 10 Start menu

menu Klik op het tandwiel voor de Instellingen

Klik op Achtergrond

Klik op Bladeren om je eigen achtergrond te gebruiken

Je kan ook een diavoorstelling instellen met meerdere foto’s door onder het kopje achtergrond voor Diavoorstelling te kiezen.Heb je juist helemaal niks met achtergronden, dan biedt het menu ook nog een aantal effen kleuren. Daarbij zijn er een aantal vooraf geselecteerde kleuren, maar kan je via Aangepaste kleur zelf een kleur kiezen. Let wel, het kan zo zijn dat deze kleuren in conflict komen met icoontjes of tekst die op de desktop staan.

Leuke achtergronden kunnen je gebruikservaring enorm verbeteren.

Zo verander je de kleuren van Windows 10

Je kan ook de themakleur van Windows aanpassen om het allemaal wat op te vrolijken. Dit doe je door het tabblad Kleuren in de Instellingen te selecteren. De belangrijkste keuze is misschien wel die tussen een licht en donker thema, maar scrol je verder door dan vind je onder Kies uw accentkleur ook felle alternatieven. Je kan ook opteren voor Aangepaste kleur en helemaal wild gaan.

Windows 10 in het zwart kan, maar heb je al eens groen of paars overwogen?

Vergrendelingsscherm aanpassen

Ook het vergrendelingsscherm van Windows 10 kan je aanpassen. Dit doe je door in de Instellingen Vergrendelingsscherm te selecteren. Standaard staat dit ingesteld op Windows-Spotlight en krijg je leuke natuurfoto’s te zien, maar je kan ook hier kiezen voor een afbeelding of diavoorstelling. je kan zelfs bepaalde Windows-apps toevoegen aan dit scherm.

Door het vergrendelingsscherm aan te passen zie je ook in standby leuke dingen.

Alles in één keer: Thema’s in Windows

Als je iets anders wil maar zelf niet creatief aan de slag wil, dan kan je ook kiezen om meteen het volledige thema van Windows 10 aan te passen. Het leuke hier is dat sommige thema’s met eigen geluiden en andere kleine aanpassingen, zoals een nieuwe cursor, komen. De mogelijkheden zijn eindeloos en door te klikken op Meer thema’s in de Microsoft Store downloaden, gaat er een wereld voor je open. Wij installeerden zo recent nog het Pride-Thema.