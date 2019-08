Klinkt Google Measure handig? Hij is voor verbetering vatbaar. Dat kun je niet zeggen over zijn tegenhanger op de iPhone of iPad, genaamd Meten. Daarmee meet je werkelijk alles!

Waar Google Measure zich laat leiden door het virtuele raster, is de techniek van Apple op dit moment stukken verder. Deze app ontdekt veel beter hoe je jouw smartphone houdt, waardoor hij betere resultaten geeft.

Stap 1: Beginpunt

De app Meten op je iPhone of iPad maakt geen gebruik van een raster, tenminste… niet een die je ziet. Om het beginpunt aan te geven, plaats je eenvoudigweg de semi-transparante cirkel met het kruisje op het beginpunt van je meetobject. Dat kan alles zijn, van een kast tot een tafel, van een luciferdoosje tot een plant!









Stap 2: Eindpunt

Is je beginpunt gekozen, dan kun je zoeken naar het tweede punt dat je wil meten. Het fijne is dat de app met je meedenkt en soms het eindpunt al op de juiste plek ‘klikt’. Plaats de grijze cirkel met het kruisje op het eindpunt en de afstand wordt berekend. Nu kun je nog meer meetlijnen uitzetten, mocht je dat willen, zodat je echt hele objecten kunt meten en de afmetingen in kaart kunt brengen.