Windows 10 biedt een hoop functies, meer dan je waarschijnlijk ooit zal gebruiken. Toch zijn er minder bekende functies, zoals de ‘Jouw telefoon’-app, die handig zijn bij het gebruik van Windows 10.

Wat doe je als je even een foto over moet zetten vanaf je smartphone naar je laptop? Ervaring leert dat het wel zo gemakkelijk is om daar bijvoorbeeld Google Drive voor te gebruiken. Helaas voer je daar een (hoop) onnodige stappen voor uit, iets wat je vrij simpel kan voorkomen: met de Jouw telefoon-app van Microsoft, om precies te zijn. In plaats van een tussenstap via een externe clouddienst, kan je met deze app al je bestanden direct overzetten. Alles verloopt dan ook direct via je wifi-netwerk thuis. Even snel een foto of sms-bericht inzien? Geen enkel probleem: open de app en alles staat binnen enkele seconden klaar. Notificaties van je Android-telefoon zullen in de toekomst ook op je Windows-computer verschijnen. Hoe werkt het allemaal? Dat lees je in deze workshop.

Stap 1: Download de Jouw telefoon-app

Voordat je ook maar een bestand over kan zetten, zal je eerst de Jouw telefoon-apps moeten downloaden. Meervoud, want je moet de app op je telefoon en computer installeren. Om te beginnen kan je in de Microsoft Store de app downloaden, zoek daarvoor in de zoekbalk van de appwinkel naar ‘Jouw telefoon’. Je zal nu een app zien die afkomstig is van Microsoft Corporation. Klik op de productpagina rechtsboven op Installeer. Eenmaal geïnstalleerd kan je klikken op Starten. Je wordt nu gevraagd om je telefoonnummer in te voeren: voer daar een mobiel nummer in, je zal namelijk een link naar de Android-app ontvangen. Klik op de link, deze zal je naar de Play Store brengen. Daar kan je vervolgens de app voor je telefoon downloaden en installeren, klik daarvoor wederom op Installeer.

Stap 2: Stel de applicaties gemakkelijk in

Niet alleen het overzetten van de bestanden zal straks gemakkelijk verlopen, dat geldt ook voor het instellen van de app. Je hebt natuurlijk de app op je computer al open staan, om het instelproces ook op je telefoon verder te zetten zal je de app ook daar moeten openen. Vlak na het openen van de app krijg je de vraag om verschillende toestemmingen te geven, zo moet de app natuurlijk wel je foto’s en sms’jes kunnen benaderen. Ook vraagt de app om je contacten, je kan via de app namelijk ook sms’jes versturen naar je contacten. Vervolgens zal je op je telefoon moeten inloggen met een Microsoft-account. Let wel, het account moet overeenkomstig zijn met het account op je computer. Staat dat ingesteld, dan moet je nu alleen nog vanaf je telefoon toestemming geven dat je computer verbinding zal maken met je telefoon.









Stap 3: Geniet van het gebruiksgemak

Waar het even bekijken van een foto op je computer – die eerst alleen op je telefoon stond – enkele minuten kon duren, heb je nu te allen tijde toegang tot de foto’s. Klik met je rechtermuisknop op een foto om deze direct te kopiëren. Het overzetten van bestanden werkt niet als je telefoon zich niet op een wifi-netwerk bevindt, zorg er tevens voor dat je laptop en computer op hetzelfde netwerk zitten. Helaas krijg je (nog) geen toegang tot al je foto’s, momenteel zijn alleen recente foto’s beschikbaar. Voor de sms-berichten blijft het helaas bij de ‘ouderwetse’ sms’jes. Je hebt geen mogelijkheid om bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook Messenger-berichten te beantwoorden. Ben je klaar met het overzetten van alle bestanden, dan klik je via je telefoon op Verbinding verbreken.

Stap 3.1: Er komt (veel) meer aan

De Jouw telefoon-app klinkt nu nog vrij saai, en dat klopt ook! Met functies om foto’s over te zetten of een sms vanaf je computer te beantwoorden, loopt de app nu niet echt over aan opties. Gelukkig werkt Microsoft aan meer, al is dat nog in de ‘preview-fase’. Momenteel wordt er gewerkt aan het tonen van notificaties, zo kan je te allen tijde bericht krijgen als je een notificatie ontvangt. Maar, daar blijft het niet bij. Microsoft werkt namelijk ook aan het toevoegen van een ‘Phone screen’-functie. In de praktijk levert dat de mogelijkheid op om het scherm van je telefoon naar je computer te streamen: in de eerste voorbeelden moet het zelfs mogelijk zijn om je Android-telefoon te bedienen. De app is nu nog vrij beperkt, maar houd de Jouw telefoon-app na de aanstaande Windows-update zeker in de gaten.