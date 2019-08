Elke apparaat heeft zijn eigen optimale instellingen voor het afspelen van een video. In deze tijd van streaming wordt je video automatisch aangepast, maar wat als je zelf een film hebt gemaakt?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Handbrake is een open-source videoconverter en is met andere woorden volledig gratis. Het programma werd al in 2003 ontwikkeld om films van een dvd om te zetten naar een bestand op een harde schijf. Vandaag gebeurt dit minder, maar dat maakt HandBrake er niet minder praktisch op. Let wel, wie HandBrake wil gebruiken om video’s van familie of vrienden te kopiëren, is eraan voor de moeite, want HandBrake kan op zichzelf de kopieerbeveiliging van een schijfje niet omzeilen. Een (smartphone)video omzetten naar een video van kleiner formaat die je makkelijk via mail of sociale media kan delen, dat kan HandBrake wel zonder problemen.

Stap 1 / Handbrake downloaden & installeren

De laatste versie van HandBrake is op moment van schrijven 1.2.2. Deze kan je downloaden via de website van HandBrake op www.handbrake.fr en het installatieproces mag geen problemen opleveren. Let wel dat het programma voorlopig enkel beschikbaar is in het Engels of Duits. De interface spreekt in de meeste gevallen echter wel voor zich als het omzetten van je bestanden naar een ander formaat je enige doel is.

Stap 2 / Een video invoegen

Vervolgens kan je aan de slag met het programma. Handbrake geeft je de keuze om onmiddellijk een folder met videobestanden te selecteren (goed voor grote projecten) of een enkel bestand in een map te kiezen. Je kan ook bestanden of mappen naar het venster slepen en ze daar neerzetten.









Stap 3 / Presets selecteren

Je merkt nu dat je video geladen is. Bovenaan kan je details over je huidige bestand terugvinden, zoals de resolutie, het aantal frames per seconde, de lengte… Hieronder kan je zelf instellingen ingeven als je dat wil, maar voor deze workshop maken we gebruik van de presets. De meest interessante presets zijn die in de categorieën General, Web en Devices. General-presets zijn goed voor alle doeleinden, terwijl de Web-presets zich eerder richten op het delen van video via sociale media. Device-presets zijn ideaal voor mobiele apparaten en gameconsoles.

Stap 4 / Je video exporteren

Vul tenslotte onderaan de bestemming van je video in door een map te selecteren en klik bovenaan op de groene knop waarop ‘Encode’ staat te lezen. Afhankelijk van de grootte van je video zal het exporteren langer duren. Een filmpje van 3 minuten met de Super HQ 1080p30 Surround General-preset, resulteerde tijdens onze test in een bestand van 40 MB.