Close up of a young family enjoying a movie in the cinema

Films en series – er zijn er zoveel. Zeker dankzij streamingdiensten als Netflix staat de wereld voor je open. Maar wat moet je nu kijken? Trakt is een verzamelsite voor filmliefhebbers, die hun mening met je delen.

Trakt is een website waarmee je films en series die je hebt bekeken, kunt beoordelen of ‘verzamelen’. Aan de hand van die beoordelingen en je smaak kun je vervolgens zoeken naar andere series of films. Bovendien kun je via Trakt jouw mening ook delen via social media en je dvd-collectie bijhouden.

Stap 1 / Eerste keer

Wanneer je Trakt voor het eerst bezoekt, moet je natuurlijk een account aanmaken. Dat kan gratis, maar er zijn ook twee betaalde opties, waarmee je nog meer functies ter beschikking hebt (en geen Google advertenties). Je kunt hier inloggen met je Facebook- of Google-account, maar je kunt ook gewoon een mailadres opgeven en de volgende vragenlijstjes invullen.

Stap 2 / Afvinken

Het is leuk om bij te houden wat je hebt bekeken. Dat kan snel en eenvoudig met Trakt, die je bovendien kunt koppelen aan Netflix, Kodi, Plex en andere streamingservices. Je kunt ook zoeken naar een titel en klikken op het vinkje linksonder, Add to watched history. In principe wordt dit item gekoppeld aan de dag van vandaag. Houd hem langer ingedrukt voor meer opties.









Stap 3 / Verzamelen

Het is natuurlijk ook cool om te laten zien welke films je allemaal in eigen bezit hebt. Dat kan met de knop Collection, het tweede blokje onder de filmposter. Houd ook deze knop langer ingedrukt voor meer opties. Je kunt zelfs op het toverstafje klikken om extra info aan te geven, zoals het soort medium (dvd, blu-ray), HDR, 3D en meer features.

Stap 4 / Willen

Kom je films of series tegen die je graag zou willen zien? Dan gebruik je de knop Watchlist, de derde knop uit de rij. Deze lijst kun je later inzien via je profielfoto rechtsboven, Lists. Heb je iets uit je watchlist bekeken? Vink hem dan af. En vergeet niet een cijfer mee te geven, rechtsonder. Dat kan alleen in hele cijfers, dus kies verstandig…