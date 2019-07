Wil je een mailtje inplannen voor een latere verzending? Dat kan in Gmail! Super handig: zo kun je mails klaarzetten voor iedere verjaardag, een excuus voor je baas inplannen of het laten lijken of je tot heel laat aan het werk bent geweest…

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Het principe dat e-mails snel en direct zijn klopt zeker wel, maar soms is een beetje vertraging wel aangenaam. Zo kun je in Gmail het verzenden van mails aanpassen, zodat ze verzonden worden op het moment dat het jou beter uitkomt. Of beter: dat ze bezorgd worden op een moment dat jij in gedachten hebt. Zo kun je tot 100 mails inplannen!

Stap 1 / Mail opstellen

Deze stappen werken vanuit zowel de Gmail website als vanuit de officiële Gmail app. Wij laten het je hier zien vanuit de website. Log in op je mailadres en maak een mail. Is deze voltooid? Ga dan naar de knop verzenden. Klik er niet meteen op, maar juist op het pijltje ernaast. Je ziet nu de optie Verzenden plannen.

Stap 2 / Inplannen maar

In het volgende scherm kun je een datum aangeven waarop de mail verzonden zou moeten worden. Je kunt hem inplannen tot het jaar 2068 – een flinke tijd. Mocht Gmail dan nog bestaan en de ontvanger hetzelfde mailadres gebruiken, zal de mail netjes afgeleverd worden!









Stap 3 / Vanuit de app

Vanuit de app van Gmail heb je eenzelfde functie ter beschikking. Maak een mail en maak hem verzendklaar. Nu zie je rechtsboven, naast de Verzendknop, drie puntjes. Tik daarop en selecteer de functie Verzenden plannen.

Stap 4 / Kies je moment

Vanuit dit scherm krijg je ook weer een paar suggesties aan de hand gedaan: wil je hem de volgende ochtend, op maandagochtend of juist vanmiddag versturen. Of een heel andere datum inplannen? Dat kan natuurlijk ook! Ga dan voor de optie Kies datum en tijd. Ook hier gelden dezelfde regels: je kunt tot 2068 inplannen, maar of dat verstandig is…