Je boodschappen zelf in je winkelkarretje leggen levert je in principe alleen al extra zorgen op, is een product nu wel of niet op voorraad? Collect & Go van Colruyt helpt bij het online bestellen van boodschappen.

Even je boodschappen online bestellen, waar moet ik dan beginnen? Mocht je vaak bij Colruyt boodschappen doen, dan is Collect & Go de perfecte oplossing. Maar, wat houdt Collect & Go nu precies in, laten we daar eerst mee van start gaan. Collect & Go is niet de dienst voor het afleveren van boodschappen aan je huisadres, daar doet Colruyt helaas niet aan. Wel maakt Colruyt het mogelijk om al je boodschappen constant bij je nabije supermarkt af te laten leveren, bijna elke vestiging heeft een afhaal-afdeling voor deze bestellingen. Gratis is het helaas niet, voor het online bestellen betaal je meestal een klein bedrag extra om je spullen uit de winkel te laten pakken, bij Colruyt betaal je daar 5,50 euro voor. Nu dat allemaal op papier staat, laten we beginnen met de bestelling.

STAP 1 / MAAK EEN XTRA-ACCOUNT

Vooraleer je producten kan bestellen bij Colruyt moet je een Collect & Go account aanmaken. Zo’n account is dan te gebruiken bij de Collect & Go-webwinkels van Colruyt en Bio-Planet. Het account is tevens nodig om korting op de producten te krijgen. Zonder het tonen van je Xtra-kaart bij de kassa tijdens het ophalen krijg je de korting ook niet. Het aanmaken van een Xtra-account is vrij gemakkelijk. Navigeer hiervoor naar https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/aanmelden, en klik vervolgens op registreren. Je zal daar eerst moeten selecteren of je al een Collect & Go-kaart hebt. Zo niet, dan kan je deze in de volgende stap aanvragen. Binnen een paar dagen zal de kaart op je persoonlijke adres toekomen, maar je kan ook de mobiele kaart blijven gebruiken.









STAP 2 / SELECTEER OPHAALLOCATIE EN DATUM

Klaar om je boodschappen voor de week te bestellen? Perfect, dan kan je nu alvast je afhaallocatie instellen, alsmede het tijdstip en de datum waarop je terecht zou willen bij Colruyt. Navigeer naar: https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/home en klik rechtsboven op de tekst Afhaalpunt kiezen om een afhaalpunt te kiezen. Let wel, je zal allereerst je afhaalpunt moeten kiezen voordat je een tijdstip kan selecteren, dat heeft te maken met de beschikbare ‘ruimte’ om boodschappen te laten verzamelen door de supermarkt. Als je de afhaallocatie hebt geselecteerd, kan je je weg vervolgen door te klikken op Tijdstip kiezen. Colruyt heeft een verdeling gemaakt in de afhaaluren per uur. Dus, je kan telkens één uur selecteren waarop je jouw boodschappen op kan halen – al met al dus vrij ‘vanzelfsprekend’.

STAP 3 / PLAATS JE BESTELLING

Locatie geselecteerd, evenals het tijdstip? Dan kan je nu items aan je winkelwagen toevoegen, let daarbij op dat er sommige producten met meerdere tegelijk verpakt zitten. In de supermarkt zie je dat maar al te goed, gezien je het item in je handen hebt, maar online is dat toch wat moeilijker te spotten. Je hoeft overigens niks op voorhand al te betalen. Enerzijds scheelt dat dus weer, mocht je geen toegang hebben tot internetbankieren. In de supermarkt zal je alle kosten betalen, inclusief de plastic plooiboxen die telkens 5,95 kosten. Het gaat om een borgwaarde, breng je deze terug, dan zal je ook de volledige kosten weer terugkrijgen. Vergeet niet om je afhaaldatum bij de order nog te controleren zodra je een bevestigingsmail ontvangt, zodat je niet om het verkeerde tijdstip in de winkel staat.

STAP 4 / ANDERE WEBWINKEL(S)

Colruyt levert momenteel enkel in zijn eigen winkels. Alhoewel je zelf de boodschappen niet hoeft te pakken, moet je nog altijd langs de winkel om je boodschappen af te halen. Dat is weliswaar gezellig, maar niet even gemakkelijk als je een druk schema hebt. Gelukkig zijn er nog andere webwinkels die dan wel thuis aanleveren, dan heb ik het over onder andere Delhaize. Helaas blijft het vooralsnog bij veel supermarkten beperkt tot reserveren, waarna je het met gemak in de winkel afhaalt. Het is tegelijkertijd ook nog wel logisch, de Belgische markt lijkt nog niet zo klaar om snel over te gaan naar online winkelen, met name voor de boodschappen. Toch kan je verwachten dat dit de komende jaren al snel zal veranderen, maar je hebt in elk geval een optie als je alles thuis afgeleverd wil hebben.