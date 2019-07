Het is weer bijna tijd voor de zomervakantie. Tijd om eropuit te trekken. Maar is je taalkennis wel helemaal up-to-date? Het gratis platform Duolingo kan je er prima mee helpen.

Duolingo is een gratis platform waarmee je talen kunt leren. Vanuit het Nederlands is het helaas enkel mogelijk om Engels te leren, vanuit Engels staat de wereld voor je open en vanuit het Frans kun je ook een aantal talen leren. Maar: dat doe je wel op een leuke en vooral gevarieerde manier. Bovendien is er een Duolingo app, waardoor je jouw taalcursus altijd binnen handbereik hebt!

STAP 1 / DE EERSTE STAP

De eerste stap is het aanmelden voor Duolingo. Dat gaat via de gelijknamige app, maar je kunt er ook voor kiezen om via de website te werken. Het voordeel daarvan is dat je de beschikking hebt over een toetsenbord. Dat maakt het invoeren van de antwoorden een stuk prettiger!









STAP 2 / NIVEAU KIEZEN

Zodra je bent ingelogd, komt de volgende keuze: welke taal wil je leren? Vanuit het Nederlands heb je hier één keuze: Engels. En dan wel in vier niveaus, Gemakkelijk, Normaal, Serieus en Zwaar. Na het kiezen van je moeilijkheidsgraad komt de volgende stap: het controleren van je keuze.

STAP 3 / DE EERSTE TEST

Na de eerste selectie mag je een aantal vragen beantwoorden. Of beter: woorden en zinnen vertalen. Dat is enkel om te bepalen of je niveau goed is geselecteerd. Naarmate je meer opdrachten voltooit, kom je ook hoger in je takenlijstje terecht. Het is dus een win-winsituatie. De oefeningen die je nu doet, kom je later ook tegen bij de opdrachten.

STAP 4 / OEFENEN MAAR!

Op het basisscherm van Duolingo zie je tal van onderwerpen die je één voor één moet voltooien. Is de gekleurde cirkel rond, kun je door naar het volgende niveau. De oefeningen zijn heel divers. Je moet vertalen van de eigen taal naar de vreemde taal en andersom, maar je moet ook gesproken tekst in de vreemde taal uittypen of zelf uitspreken. Die veelzijdigheid zal je geen windeieren leggen!

Tip: Wil je een andere taal leren? Ga dan rechtsboven naar de vlag naast je portret. Klik op Voeg een cursus toe. Wanneer je een andere taal spreekt, kun je dat rechtsboven aangeven. Bijvoorbeeld: Ik spreek Engels. Je kunt dan vrijwel alle talen ter wereld leren!