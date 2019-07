Soms wil je weten hoe groot iets ongeveer is. Omdat je iets wil vervangen, een voorwerp wil verplaatsen of een planning wil maken. Hoe doe je dat zonder meetlint? Juist: met je smartphone!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Smartphones die ARCore ondersteunen (Samsung Galaxy, Google Pixel, Nokia 6 of hoger, bijvoorbeeld) kunnen gebruikmaken van de nieuwe Google Measure app. Daarmee kun je in een handomdraai voorwerpen meten, gewoon vanaf het scherm van je smartphone!









STAP 1 / VERKEN JE OMGEVING

Google Measure werkt met een virtueel raster, dat je over je omgeving legt. Daardoor heeft Google genoeg aanknopingspunten om een maat af te lezen. Kies vervolgens je beginpunt en druk op de meetknop. Het beginpunt is gemaakt!

STAP 2 / HOE GROOT WIL JE HET HEBBEN?

Beweeg vervolgens je smartphone op een horizontale of verticale manier. Zo weet je telefoon of je meting de diepte of de hoogte in moet. Altijd handig! Je ziet een meetlint ontstaan, waarlangs de lengte van het voorwerp direct wordt gemeld. Allemaal dankzij dit raster. Neem een foto om de afmetingen op te slaan.