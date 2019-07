Windows 7 zal vanaf januari 2020 geen updates meer ontvangen. Het is dan ook van belang om te upgraden naar Windows 10. In deze workshop behandelen we de juiste stappen om gratis te upgraden naar Windows 10.

Vraag je je af waarom je nu precies naar Windows 10 zou ‘moeten’ upgraden? Het is ook geen gekke vraag, en daar zal ik dan ook even bij stilstaan. Vanaf januari 2020 zet Microsoft, de ontwikkelaar achter Windows, alle updates voor Windows 7 stil. Daarmee krijg je dus geen beveiligingsupdates meer, en is je systeem dus kwetsbaar. Je hoeft er niet bang voor te zijn, maar het is goed om stil te staan bij je online veiligheid. Waarom zou je tenslotte het risico nemen om je gegevens openbaar te stellen voor aanvallers als dat niet nodig is. Vandaar dat deze workshop je door de vier stappen neemt om je Windows 7, 8 of 8.1-computer te upgraden naar Windows 10. Omdat het registratieproces zal verlopen met je huidige Windows-registratiesleutel betaal je daar ook niks voor, nu niet, nooit niet.

STAP 1 / ACHTERHAAL JE WINDOWS-CODE

Bij het installeren van Windows 10 zal je ook de installatiecode nodig hebben van Windows 7, 8 of 8.1. Gelukkig zijn er meerdere methodieken om de installatiecode van je huidige Windows-versie te achterhalen. NirSoft’s ProduKey is daar een perfect voorbeeld van. Via de volgende website van NirSoft: nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html kan je het installatiebestand voor het Windows-installatiebestand direct terugvinden. Na het downloaden kan je deze direct opstarten en staan daar je codes opgelijst. Zoek naar de desbetreffende activatie/licentiecode van je Windows-versie. Vergeet deze niet op te schrijven, of er nog een foto van te maken: de code zal je later hard nodig hebben.









STAP 2 / DOWNLOAD HET INSTALLATIEMEDIUM

Om Windows 10 te installeren op een Windows 7, 8 of 8.1-computer, maken we gebruik van het Windows 10 installatiemedium. Via de website van Microsoft kan je deze in een klap downloaden, bezoek daarvoor microsoft.com/en-us/software-download/windows10. Open het bestand en klik op Akkoord bij de vraag over algemene voorwaarden. Vervolgens kom je bij de stap Wat wilt u doen?, selecteer daar Installatiemedium en klik op Volgende. Bij de stap Kies welk medium u wilt gebruiken kies je een USB-flashstation, waarna je dit kan bevestigen door op Volgende te klikken. Bij Selecteer een USB-flashstation zal je ingevoerde USB-stick verschijnen. Let wel, deze zal geformatteerd worden. Klik je nu op Volgende, dan zal de applicatie Windows 10 op de USB-stick plaatsen.

STAP 3 / INSTALLEER WINDOWS 10

Nu het installatiemedium is geïnstalleerd, gaan we aan de slag met je computer waar nog Windows 7, 8 of 8.1 op staat. Om de upgrade uit te voeren zal je je computer af moeten sluiten en kan je je USB-stick alvast invoeren. Start je computer op en zet nu de installatie van Windows voort als elke normale Windows-installatie. Bij het begin van de installatie selecteer je nu welke versie van Windows 10 er geïnstalleerd moet worden. Windows 7/8(.1) Home corresponderen aan Windows 10 Home, en Windows 7 Ultimate aan Windows 10 Pro. Eenmaal geselecteerd? Dan moet je nu de code invoeren die je hebt opgeschreven, of waar je een foto van gemaakt hebt. Als laatste selecteer je nog of bestanden behouden moeten worden, of dat het een schone installatie mag zijn. Binnen één uur zal de installatie afgerond zijn.

STAP 4 / CONTROLEER DE ACTIVATIE

Is je installatie nu afgerond? Gefeliciteerd! Je computer zal de komende jaren weer up-to-date blijven, met onder andere nieuwe functies en extra beveiligingspatches. Wel is het goed om nog even te controleren of je computer nu daadwerkelijk geactiveerd is. Om dat te doen navigeren we nu naar het startmenu en zoeken we voor ‘Activering’. In dat menu zal je direct terugvinden of je computer geactiveerd is. Mocht er staan dat er een fout is met de activering van Windows 10, draai dan de Activatie Troubleshooter, je zal daar een link naar vinden onder het blokje waarin staat dat Windows niet geactiveerd is. Met de tool zal de activering vermoedelijk binnen enkele seconde geregeld zijn.