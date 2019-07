Je kent ze vast wel: die blokkerige QR-codes in advertenties, tijdschriften en boeken. Ze bevatten een link naar de digitale wereld. Maar hoe activeer je ze op Android?

Het internet maakt een steeds groter deel uit van onze samenleving. Logisch dus dat makers van geprinte media regelmatig een zijweggetje neemt naar het wereldwijde web. Een link naar een filmpje is immers een leuke aanvulling! In plaats van een URL is het echter ook mogelijk een visuele code te plaatsen, die gescand kan worden met je telefoon. Maar hoe?

Stap 1: Google Lens als assistent

De basis van alle intelligente analyses zit hem in Google Lens. Als je aan de voorwaarde voldoet dat de systeemtaal van je smartphone is ingesteld in het Nederlands (Nederland, niet België) of Engels, kun je hier gebruik van maken. Maar het kan nog eenvoudiger: Google Lens zit namelijk verwerkt in je Google Assistent! Je start deze op middels de home-toets. Houd die even ingedrukt en de assistent zal tevoorschijn komen.

Stap 2: Start de Google lens

Zodra je de Google Assistent hebt gestart, krijg je de mogelijkheid om een opdracht te geven of een vraag te stellen. Helaas zit de optie Scan een QR code daar niet bij. Maar als je heel even geduld hebt, krijg je een extra optie. De wiebelende gekleurde bolletjes veranderen namelijk in drie symbolen. Met de linker activeer je de Google Lens (die je indien gewenst ook als aparte app kunt installeren).











Stap 3: De eerste keer

Google vraagt netjes om toestemming als je de app voor het eerst gebruikt. Het programma moet immers toegang krijgen tot de camera en het internet om alle informatie te verwerken dat het ontdekt. Druk op Schakel de camera in om door te gaan voor het volgende scherm.

Stap 4: De krachtige camera

Nu wordt het interessant. Met de Google Lens kijkt Google namelijk mee en beoordeelt het op een interactieve manier wat er te zien is. Zo kun je tekst kopiëren of vergelijkbare producten zoeken op webshops. Je kunt ook dieren, planten en bezienswaardigheden ontdekken, of de door ons gewenste QR-codes scannen. Klik op een gekleurd bolletje dat op je scherm verschijnt om informatie op te zoeken.