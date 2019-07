Vaak wanneer je op een website op een e-mailadres klikt, wordt er op je systeem een mailapplicatie geopend. Welke applicatie precies wordt gekozen als mailapp, is op je MacBook eenvoudig te wijzigen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Het automatisch openen van een mailprogramma kan heel handig zijn, maar wanneer steeds het verkeerde e-mailprogramma wordt geopend kan het ook vervelend zijn.

Stap 1: een andere applicatie

Het lijkt tegenstrijdig, maar wanneer je een e-mailprogramma wil instellen als standaard, dan moet je dat via de Mac Mail-app doen. Open dus de Mac-mail applicatie en klik vervolgens linksboven op Mail en vervolgens op ‘Voorkeuren’. De instelling die we zoeken zit op het eerste tabblad, namelijk “Standaard e-mailprogramma”.











Stap 2: Gmail gebruiken

Wat als je geen applicatie gebruikt voor je mails, maar wel Gmail? Gmail instellen als standaard mailprogramma is heel eenvoudig op Chrome. Navigeer naar mail.google.com. In veel gevallen zal Chrome je nu automatisch vragen of Gmail gebruikt mag worden als standaard mailprogramma. Indien dit niet gebeurt, heb je deze melding waarschijnlijk eerder reeds gekregen, maar toen afgewezen. Geen nood, je kan deze melding opnieuw oproepen. Klik hiervoor op de drie puntjes rechts in Chrome en kies vervolgens voor ‘Instellingen’. Klik onderaan op ‘Geavanceerd’ en vervolgens ‘Instellingen voor content’. Klik tot slot op ‘Handlers’. Je zal Gmail nu zien staan in deze lijst. Verwijder Gmail uit de lijst en navigeer opnieuw naar mail.google.com om de melding tevoorschijn te toveren. Klik op ‘Toestaan’.