De standaard zoekmachine van Safari, de browser op iOS, is Google. Wil je niet al je gegevens te grabbel gooien, dan doe je er goed aan om ‘m te veranderen in het meer private DuckDuckGo.

Hoewel je standaard zoekmachine in de browser Safari staat ingesteld op Google, kun je hem heel snel en eenvoudig aanpassen in bijvoorbeeld Bing, Yahoo of DuckDuckGo. Iedere zoekmachine heeft zijn voordelen. Ga je voor optimale privacy? Dan kies je voor de laatste.

Stap 1: Instellingen

Open je iPad of iPhone en ga naar de app Instellingen. Scrol naar beneden. In het menuvak dat begint met de wachtwoorden en accountinformatie vind je ook de standaardopties voor Safari. Klik deze aan en in het rechterscherm verschijnen een flink aantal instelmogelijkheden.









Stap 2: Zoekmachine instellen

Klik nu op Google, dat je naast Zoekmachine ziet staan. Alle beschikbare opties verschijnen nu. Door simpelweg een andere machine aan te klikken en met < Safari terug te gaan, is je keuze gemaakt. Let wel dat deze aanpassing enkel in Safari actief is. Zoek je iets via Siri of Spotlight, dan wordt nog wel Google gebruikt als zoekmachine.