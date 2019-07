Niet iedereen vindt het even interessant om een rondje door het park te gaan lopen. Je kan natuurlijk naar muziek of een podcast luisteren, maar echt spannend is dat niet. Zombies, Run is dat wel.

De laatste jaren is gamification aan een enorm opmars bezig. Je neemt een saaie en eentonige taak en voegt er spelelementen aan toe die via de nodige beloningen zorgen voor een veel leukere ervaring en je in het beste geval zelfs doen uitkijken naar de volgende keer. Duolingo gebruikt dit systeem om iedereen die dat wil een nieuwe taal te leren en ook Zombies, Run, dat in 2012 uitkwam is een groot succes op dit vlak. Het interactieve verhaal van de serie is ondertussen aan zijn zevende seizoen bezig en je kan ze gratis beleven, het enige dat je moet doen is je loopschoenen aantrekken.

Stap 1 / Zombies run installeren

Zombies, Run is beschikbaar voor Android en iOS toestellen en kan gevonden worden in de respectievelijke app stores. Het downloaden en installeren gebeurt net zoals bij elke andere app. Wil je niet op zoek gaan, surf dan simpelweg naar zombiesrungame.com en klik daar op de link naar de respectievelijke webshop. De website geeft je ook toegang tot ZombieLink, dat je al je loopgegevens voor je bijhoudt op een overzichtelijke manier. Dit kan ook in de app, maar het is aangeraden om de website te gebruiken vanwege het gebruiksgemak.

Stap 2 / Lopen

Eens je de app op je smartphone hebt staan, is het tijd om aan de slag te gaan. Om te beginnen raden wij de Story Missions aan, deze volgen een vast verhaal dat ondertussen aan zijn zevende seizoen bezig is en op zich veel weg heeft van The Walking Dead. Je begint simpelweg te lopen en op bepaalde punten in het verhaal zal je plots moeten versnellen omdat er een zombie achter je aan zit. Dit zorgt voor een doeltreffende manier om je even te laten versnellen. Deze manier van werken is verbazingwekkend effectief, want ook al ben je op het einde van je ronde, probeer je er toch steeds het beste van te maken. Je kan trouwens ook nog steeds muziek spelen tussendoor, want het verhaal gaat ononderbroken voort. Leuk voor zij die van afwisseling houden. In de Missions tab van de app vind je ook nog andere manieren van lopen terug. Zo zijn er gratis trainingsschema’s te vinden en wedstrijden.









Stap 3 / Optioneel: Je basis uitbouwen

Afhankelijk van je prestaties tijdens het lopen, verzamel je ook allerhande upgrades voor je basis. Dit is een leuke extra voor zij die ook buiten het lopen nog graag met de applicatie bezig zijn en vooruitgang willen boeken, maar je kan je er ook gewoon weinig van aantrekken en deze functionaliteit negeren. Hetzelfde geldt voor de ingebouwde achievements, waarvoor je bijvoorbeeld vijf missies moet afronden. De hoeveelheid gamification die je wil in Zombies, Run, beslis je dus zelf.

Extra Stap / Zombies, Run PRO

Wie na het lezen van de vorige drie stappen niet genoeg kan krijgen van Zombies, Run, kan overwegen om een lidmaatschap aan te gaan. De voordelen daarvan zijn het verdwijnen van advertenties, volledige statistieken, intervaltrainingen en meer. Eén maand kost je 4,49 euro, een jaar kost je 27,99 euro. Geen al te hoge prijs voor een uitgebreide app zoals Zombies Run, maar het is perfect mogelijk om enkel en alleen de gratis versie te gebruiken.