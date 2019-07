Het is heel handig dat Google Chrome wachtwoorden en formuliergegevens kan verzamelen en invullen wanneer nodig. Tot op het punt dat het je creditcardgegevens wil opslaan. Daar trekken we de streep!

Dankzij handige apps en programma’s hoef je steeds minder te onthouden. Je kunt zonder problemen voor iedere website een ander wachtwoord bedenken, je hoeft zelfs geen klantnummers meer te onthouden. Toch kan het een beetje onveilig voelen wanneer je creditcardgegevens zomaar worden ingevuld… zo schakel je deze functie uit in Google Chrome.

Stap 1 / Instellingen

Alle wijzigingen die je aanbrengt in Chrome lopen natuurlijk via het instellingenscherm. Dat menu vind je in alle Google-apps in de vorm van drie puntjes boven elkaar. Ga rechtsboven naar het menu en klik op Instellingen uit het drop-downmenu. Vanuit daar gaan we verder.

Stap 2 / Betaalmethoden

Eenmaal in het instellingenmenu, scrol je een stuk naar beneden. Daar kom je al vrij snel de functie Automatisch aanvullen tegen. Dit is de magische kluis van Google die al je gegevens bewaart, maar wij willen niet dat ze álles bewaren. Daarom klik je hier op Betaalmethoden.









Stap 3 / Schakel ‘m uit

In het daarop volgende scherm is het heel eenvoudig om de opslag van creditcardgegevens uit te schakelen. Zet simpelweg de schakelaar Betaalmethoden opslaan en invullen uit! Vanaf dat moment zullen deze gegevens niet meer bewaard worden.

Stap 4 / Alleen op jouw computer

Vind je het toch wel handig dat je ook die gegevens niet hoeft op te zoeken, maar heb je de creditcardgegevens liever niet in de cloud? Sla de drie stappen hiervoor dan over en klik rechtsboven in de hoek op je portret, klik op Synchroniseren naar. Klik vervolgens op de optie Synchronisatie. Door het vinkje bij Betaalmethoden en adressen die Google Pay gebruiken om te zetten worden ze niet opgeslagen in de cloud en zijn ze enkel op die computer beschikbaar.