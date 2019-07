Sinds februari van dit jaar is het m-ticket veruit het goedkoopste ticket voor een enkele reis met bussen en trams van De Lijn. Zo’n ticket koop je in een vingerknip met de app van De Lijn zelf.

Het m-ticket van De Lijn gaat al een tijdje door het leven als het goedkoopste ticket voor een enkele reis. Sinds kort kan je dit ticket eindelijk eenvoudig aankopen via de app van De Lijn zelf. Het m-ticket kost je 1,80 euro en is een uur geldig vanaf dat je het activeert.

Stap 1 / menu openen

Als je de app van De Lijn nog niet zou hebben, dan kan je deze gratis downloaden in de App Store (iOS) of Play Store (Android). Bij het eerste gebruik wordt uitgelegd hoe de app werkt en wordt voorgesteld om een account aan te maken, maar dit is niet noodzakelijk om een ticket aan te kopen. Na deze introductie kom je terecht op een kaart waarop je de bushaltes kan zien. Die kaart heb je nu niet nodig. Waar je wel moet zijn, is het hamburgermenu (de drie opeengestapelde streepjes) linksboven op het scherm. Tik hierop en je ziet vier opties verschijnen, tik hier op koop tickets.











Stap 2 / m-ticket kopen

In dit menu zie je nu de verschillende tickets die je kan kopen via de app. Bovenaan zie je de digitale tienrittenkaart genaamd de m-card10. Op de derde plaats zie je het m-ticket voor een enkele reis. Met de plus- en min-icoontjes geef je de gewenste hoeveelheid in, waarna je tikt op koop nu. Bij je eerste aankoop wordt je gsm-nummer gevraagd en daarna gidst de app je verder door de betaalopties: Bancontact (ook de app), Visa en Mastercard. Ziezo, je bent nu in het bezit van een m-ticket!