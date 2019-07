Soms is het handig als je twee apps tegelijk open kunt hebben op je smartphone. Om een adres in te voeren in je navigatiesoftware, bijvoorbeeld, of om een filmpje te kijken tijdens het browsen. De oplossing is Split Screen!

Multitasken kan op veel verschillende manieren, maar een heel praktische manier is om gebruik te maken van Split Screen. Daarmee deel je het scherm van je smartphone in twee, waarbij je op ieder deel een andere app kunt tonen. De nieuwste versie van Android heeft de functie nieuw leven ingeblazen: zo ga je ermee aan de slag.

Stap 1 / Split Screen inschakelen

Voor je met Split Screen aan de slag kunt, moet je de functie eerst activeren vanuit het Instellingenscherm. Open Instellingen, scrol naar beneden, tot je bij de optie Systeem komt en klik daar op de optie Gebaren. In het volgende scherm kun je de optie Omhoog vegen over de startknop activeren.









Stap 2 / Open de eerste app

Voor je begint met split screen, moet je een app openen. Swipe naar boven vanaf de Home-knop, ook wel de Pill genaamd. Alle compatibele apps verschijnen nu. Swipe naar links of rechts tot je de gewenste app hebt gevonden. Klik op het icoon centraal boven en selecteer de optie Split Screen.

Stap 3 / Kies je tweede app

Zoals je ziet wordt het scherm nu al in twee delen gesplitst. Onderin kun je nu de gewenste app selecteren en aantikken. Deze app zal nu in de onderste helft van het scherm gebruikt worden. Wisselen gaat heel eenvoudig: tik de gewenste app aan!

Stap 4 / Split Screen afsluiten

Vanaf dat moment is het scherm opgedeeld in twee stukken, met een zwarte balk in het midden. Sleep die balk naar boven of onder om de verdeling aan te passen. Ben je klaar met split screen? Sleep de balk dan helemaal naar beneden. Je hebt nu de eerste app als hoofd-app.