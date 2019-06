Maak jij je ook kwaad bij het lezen van Game of Thrones-spoilers of heb je Avengers: Endgame nog niet gezien? De Unspoiler-extensie helpt je surfen zonder teleurstelling.

Het internet is de laatste weken een echt mijnenveld geworden wanneer het op spoilers aankomt. Game of Thrones, The Avengers,… Niet iedereen kan een nieuwe aflevering of film onmiddellijk op de dag van release bekijken. Vroeger was dat geen probleem, want je kon je vrienden en familie gewoon vragen om niets te verklappen, maar door sociale media is dit veel moeilijker geworden. Even scrollen door je Twitter of Facebook-feed of het verkeerde verhaal afspelen op Instagram en plots weet je wie er sterft in je favoriete serie en voel je jezelf simpelweg slecht. Gelukkig brengt Unspoiler de oplossing!

STAP 1 / Unspoiler installeren

Voor deze Tech Tip gebruiken we Unspoiler, een eenvoudige extensie voor Google Chrome. Gebruik je een andere browser? Dan is het niet moeilijk om een soortgelijke extensie te vinden. Zo is er bijvoorbeeld ook Spoiler Protection 2.0 voor Firefox en SpoilerTV voor Safari. Unspoiler zelf kan je vinden via de Chrome Web Store. Even op ‘Toevoegen aan Chrome’ klikken en je kan van start gaan met de extensie.









STAP 2 / Unspoiler gebruiken

Nu Unspoiler geïnstalleerd is, vind je rechtsbovenaan in Chrome het rode UN-logo terug. Een term toevoegen die je zeker niet wil zien verschijnen is heel eenvoudig. Klik gewoon op het logo, type een onderwerp in (Game of Thrones bijvoorbeeld) en klik op Unspoil of gebruik de Enter-toets. Een klik op het kruisje naast je onderwerp verwijdert alles weer. Wil je op bepaalde domeinen wel spoilers lezen, klik dan op ‘view options’ en voeg een website toe aan de ‘Whitelisted domains’. Veel kijkplezier!