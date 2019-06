Je wil meer bewegen, bent graag buiten, maar vindt wandelen veel te saai? Wat dacht je van een schattentocht, klinkt al beter toch? Je wordt er misschien niet rijk van, maar geocaching brengt het avontuur dat je zoekt.

Wandelen is maar wandelen. Het wordt echter een stuk entertainender en avontuurlijker wanneer je geocaching leert kennen. Je leert plaatsen kennen waar je anders nooit zou komen en veel caches worden bovendien ook ‘aangekleed’ door in te spelen op de geschiedenis van die plaatsen. Het draagt allemaal bij aan het Indiana Jones-gehalte. Je kan het zo high-tech maken als je wil. Een kaart en kompas volstaat al, maar in deze moderne tijd is een app op je smartphone en digitaal kompas vaak handiger.

Beginselen

Het doel van geocachen is om de ‘geocache’ te vinden. Er zijn verschillende soorten caches. Allereerst zijn er de traditionele caches. Je navigeert simpelweg naar de coördinaten en gaat op zoek naar de verborgen container. Lees de details voor aanwijzingen en vergeet achteraf het logboek niet te signeren. Bij een multicache dien je naar twee of meer locaties (waypoints) te navigeren om de container te vinden. Op elke locatie moet je naar aanwijzingen zoeken. Als je op zoek bent naar een volwaardige schattentocht, dan is dit dus de ideale vorm.

Met Geocaching.com

Android, iOS

Geocaching.com is de thuisbasis voor alle geocaches. Er is eveneens een smartphone-app voor Android en iOS. Via die app kan je enkel traditionele caches doen, voor multicaches moet je een abonnement aanschaffen. Wanneer je een cache hebt gevonden, kan je deze loggen zodat je deze aan je digitale palmares kan toevoegen. Je kan ook een notitie toevoegen zodat je anderen hints en tips kan geven. Alvorens je op tocht vertrekt, kijk je best ook even naar de reacties van anderen om te zien wat voor avontuur je kan verwachten. Als je problemen ervaart, kan je ook meteen een bericht sturen aan de organisator van de cache.

Met C:Geo

Android

C:geo is de perfecte app voor iedereen die functionaliteit boven design verkiest. Het design is namelijk een stuk primitiever dan dat van Geocaching.com, maar het grote voordeel is dat de app helemaal gratis is. De applicatie haalt alle data bij Geocaching.com, dus je geniet van de volledige database aan caches. Het zoeken naar caches is niet altijd even handig, maar ook daar is er een oplossing voor. Op geocaching.com heeft elke cache namelijk een unieke code. Deze code kan je simpelweg opgeven in c:geo.









Met Cachly

Android, iOS

Zoals het een iPhone-app betaamt, heeft Cachly wél een prima design. Het gebruikt eveneens de data van Geocaching. Het grote voordeel is opnieuw dat je zo toegang hebt tot de volledige bibliotheek aan caches, maar het nadeel is dat de limitaties voor gratis gebruikers nog steeds van toepassing zijn. Sommige dingen kan je namelijk enkel wanneer je een premium-abonnement hebt bij geocaching.com. De app wordt geprezen om de offline maps, sorteeropties en de algemene gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.