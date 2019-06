Wil je niet heel de dag bezig zijn met calorieën en voedingsstoffen tellen, maar toch bewust omgaan met je voeding? Dan is het programma Cronometer hiervoor misschien de oplossing.

De wereld van calorieën, voedingsstoffen, vitaminen… is enorm uitgebreid en hoewel verpakkingen vaak al deze informatie aangeven, blijft het een onbegonnen opdracht om op jezelf aan deze rekensom te beginnen. Naar een diëtist gaan is nog niet zo’n slecht idee, maar als dat net iets te veel moeite voor je is, dan is het programma Cronometer alvast een goed begin. Deze voedingstracker heeft zowel een online versie voor op je computer als een app voor op je smartphone. In deze workshop gaat het over de webversie.

STAP 1 / Account aanmaken

Om een account aan te maken op de website, surf je naar https://cronometer.com/signup/. Daar wordt er gevraagd naar je e-mailadres en je lichaamstype. Zorg er dus voor dat je weet hoe groot je bent en wat je huidige gewicht is. De website is volledig in het Engels, maar gelukkig word je niet gedwongen om je hoogte in voet en inch aan te geven en je gewicht in ponden. In je mailbox krijg je daarna een bevestigingsmailtje met een verificatielink om je account te activeren. Die link brengt je ook meteen naar het startmenu van de website.

STAP 2 / Startmenu

Als je voor de eerste keer op het startmenu van Cronometer komt in de webversie ziet alles er heel wit uit. De website heeft allerlei menu’s, maar je zal voornamelijk het menu Diary nodig hebben. Hier kan je vier acties uitvoeren: voeding, beweging, biometrische info en notities toevoegen. De sportievelingen kunnen dus ook al hun sportinfo invoeren. Wij beperken ons hier tot de opties voor voeding. Klik nu op Add Food om voeding toe te voegen aan je dagboek.

STAP 3 / Oneindig veel keuze

Hier wordt duidelijk dat het om een programma van Amerikaanse makelij gaat. Ten eerste zijn de voedingsitems alleen beschikbaar in het Engels, maar het programma registreert ook heel specifieke voeding. Denk bijvoorbeeld aan chocoladerepen van een bepaald merk, specifiek appelsap van Minute Maid en zelfs de verschillende pizza’s bij Pizza Hut zitten in het systeem. Geef in de zoekbalk in wat je gegeten hebt en klik op het resultaat dat het beste past. Duid daarna bij serving de juiste ho









eveelheid aan. Soms krijg je hier allerlei mogelijkheden, maar soms kan het zijn dat je zelf wat moet rekenen om de juiste hoeveelheid te krijgen. Druk daarna op Add en het item verschijnt in je dagboek.

Er zijn tal van gratis mogelijkheden in Cronometer.

STAP 4 / Overige mogelijkheden

Tot slot is dit slechts het topje van de ijsberg die Cronometer heet. Het programma geeft je enorm veel voedingsgegevens en kan daarnaast ook synchroniseren met de gelijknamige smartphoneapp zodat je, waar je ook bent, meteen kan ingeven wat je aan het eten bent. Cronometer kan ook handige grafiekjes maken met info over je voedingspatroon en geeft daarin ook aan of je bepaalde vitaminen en voedingsstoffen meer zou moeten innemen. Hiervoor kan je een kijkje nemen in het menu Trends. Om alle functies van Cronometer te benutten, word je echter doorverwezen naar het GOLD-abonnement.