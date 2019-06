Als je gesprekken voert via WhatsApp worden bestanden zoals foto’s, video’s en pdf-documenten soms automatisch gedownload en soms ook niet. Hier leer je hoe je die auto-download kan instellen.

Als je graag online gesprekken voert met je vrienden en familie, maar niet al je gegevens cadeau wil doen aan Facebook, dan is WhatsApp vaak een goede optie. De berichten die je hier verstuurt, worden namelijk niet in de cloud opgeslagen maar staan alleen op jouw eigen telefoon tenzij je natuurlijk een online back-up maakt. WhatsApp biedt je ook de mogelijkheid om te beslissen wanneer welke bestanden automatisch gedownload mogen worden. Zo is het misschien niet wenselijke dat grote video’s automatisch via die kostbare mobiele data gedownload worden, maar liever via een wifinetwerk. Je kan dit gelukkig zelf instellen in de app.

Stap 1: Instellingen

Als je WhatsApp nog niet geïnstalleerd zou hebben, dan kan je de app makkelijk vinden in de App Store (iOS) en de Play Store (Android). Voor de eerste stap open je simpelweg de app en blijf je op een van de startmenu’s (chats, status of oproepen). Je moet dus geen afzonderlijk gesprek openen om automatisch downloaden in te stellen, aangezien die instellingen meteen toegepast worden in heel de app en dus op alle gesprekken die je in de toekomst zal voeren. Tik vanuit een van de startmenu’s op de drie puntjes rechtsboven op het scherm en selecteer in dit uitklapmenu Instellingen.

Stap 2: Data- en opslaggebruik

In het instellingenmenu dat nu geopend is, selecteer je de instelling voor data- en opslaggebruik. In het volgende menu kan je zien hoeveel data je verzonden en ontvangen hebt en hoeveel data er momenteel lokaal opgeslagen is op je smartphone. In het menu media automatisch downloaden zie je drie verschillende opties: bij gebruik mobiel netwerk, wanneer verbonden met wifi en tijdens roaming.

Stap 3: automatisch downloaden

Als je vervolgens op een van deze drie opties tikt, verschijnt er een nieuw menu met vier opties: afbeeldingen, audio, video’s en documenten. Als je een optie aanvinkt, dan zal WhatsApp dat type bestand meteen downloaden wanneer de bijbehorende verbinding wordt gebruikt. Als je liever geen grote videobestanden binnenhaalt via mobiele data, dan vink je video’s hier dus uit. Daarnaast hoef je niet noodzakelijk iets aan te vinken. Als je alle vakjes leeg laat, dan wordt er niets automatisch gedownload. Bij roaming is dit bijvoorbeeld de standaardinstelling, maar als je beperkte mobiele data hebt kan je dus ook alle vakjes uitvinken bij gebruik mobiel netwerk. Tot slot wil het dan niet zeggen dat je geen bestanden van dat type meer kan downloaden wanneer alle vakjes uitgevinkt zijn. Je kan nog steeds in een gesprek zelf bestanden downloaden door erop te tikken.