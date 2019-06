Vrijwel elke dienst heeft tegenwoordig een legioen aan advertenties. YouTube is zeker geen uitzondering, maar YouTube Vanced is de perfecte oplossing. In deze workshop lees je hoe je de app kan installeren en al vlotjes kan gebruiken.

Er bestaan onderzoeken die uitwijzen hoeveel uur van een menselijk leven wordt gebruikt om van en naar werk te reizen. Wat mij betreft is het tijd om te ontdekken hoeveel uur eenieder advertenties bekijkt. In YouTube heb ik wel eens het idee dat ik langer naar advertenties kijk dan de duur van de video zelf. Dat kan en mag toch ook niet de bedoeling zijn van YouTube, maar toch is het nu eenmaal zo. Gelukkig zijn er meer mensen die zich eraan storen, zo ook de ontwikkelaars van YouTube Vanced. Via XDA-Developers, een website waarop Android-ontwikkelaars samenkomen, verscheen het project online. Voor het eerst kan je daarmee, zonder te betalen, video’s op de achtergrond afspelen en altijd (wat het belangrijkste is) zonder advertenties naar video’s kijken.

Stap 1: Download YouTube Vanced

Voor alle duidelijkheid, YouTube Vanced is geen applicatie van Google zelf. Ontwikkelaars van ‘Team Vanced’ staan volledig los van YouTube. Met dat gezegd hebbende is het tijd om YouTube Vanced te downloaden en te installeren. Navigeer hiervoor naar https://www.apkmirror.com/apk/team-vanced/youtube-vanced/ en selecteer het meest recente (non-beta) bestand onder All versions. Scrol iets naar beneden tot je het kopje Downloads ziet staan. Klik op het versienummer en vervolgens op Download APK. Je krijgt nu de vraag of je het bestand wilt accepteren (gezien het een APK is), klik op Ja een laat het bestand downloaden.

Stap 2: Installeer de ‘YouTube’-app

Maak je geen zorgen over je huidige YouTube-app, die kan je namelijk gerust op je telefoon laten staan. Vanced zal namelijk als een extra applicatie op je telefoon komen te staan. Nu de app ook is gedownload, kunnen we naar de volgende stap: de installatie. Dat is vrij gemakkelijk, open de downloads-map op je telefoon en zoek voor de naam com.vanced.android.youtube. Klik daar nu op, je zal nu wel een melding krijgen om Installatie uit onbekende bronnen in te schakelen. Klik op inschakelen en selecteer dat ook in het menu waar de melding je naartoe neemt. Ga vervolgens terug, klik op het bestand en vervolgens op Installeer. Ga nu terug naar je instellingen-menu en zoek Onbekende bronnen, waar je vervolgens de toestemming weer kan intrekken.

Stap 3: Wissel van thema

Na de installatie ben je eigenlijk klaar, je kan de app zo gaan gebruiken. Toch zijn er een aantal leuke functies in de app die ik je niet zou willen onthouden. Een van deze functies is het wisselen tussen verschillende thema’s van de app. Direct na installatie zal de app in het wit weergeven zijn, gelukkig is dat snel aan te passen. Navigeer naar de instellingen van YouTube Vanced, klik daar vervolgens op Algemeen en schakel het donkere thema in. De app zal nu volledig in het zwart weergeven worden, handig als je in de avond graag YouTube gebruikt maar last hebt van het witte thema. Op een OLED-scherm bespaart het je ook nog eens energie.

Stap 4: Andere instellingen

De rest van het instellingen-menu is zowat één op één overgenomen uit de YouTube-app, waar Vanced dan ook volledig op is gebaseerd. In principe installeer je gewoon een YouTube-app met wat handige aanpassingen. Mocht je overigens niks in de achtergrond afspelen, dan kan je deze functie ook gewoon uitschakelen door onder Achtergrond de instellingen aan te passen. Een andere handige toevoeging is Picture-in-Picture-modus. Daarvoor gaan we terug naar Algemeen gevolgd door het inschakelen van Picture-in-Picture. YouTube zal doorspelen in de achtergrond, naast dat er een preview van de video op het scherm verschijnt.