Bij de keuze van een nieuwe smartphone speelt de camera een steeds belangrijkere rol. Een camera gaat weliswaar verder dan een aantal megapixels. Hoeveel verder dit gaat, lees je hier.

Stel je even voor: je bent met een vriend(in) onderweg en je neemt allebei een foto van hetzelfde landschap. Als je achteraf de foto’s vergelijkt, zie je plots dat jouw foto van een lagere kwaliteit is ondanks dat beide smartphonecamera’s hetzelfde aantal megapixels hebben. Een camera is namelijk veel meer dan een aantal megapixels. Zaken zoals het diafragma, optische beeldstabilisatie, HDR-ondersteuning en de ISP spelen allemaal een rol bij de kwaliteit van de uiteindelijke foto. In dit artikel leer je de basis over de smartphonecamera.

De ene pixel is de andere niet

Het aantal megapixels in je smartphonecamera is dan wel niet het enige wat ertoe doet, maar het speelt wel een belangrijke rol. Ik begin hier met het doorbreken van een populaire mythe: een camera met meer megapixels is niet noodzakelijk beter. Afhankelijk van de smartphone kunnen de foto’s van een 12MP-camera er beter uitzien dan die van een 16MP-camera. Dit komt o.a. omdat alle afzonderlijke pixels ook in grootte kunnen verschillen. Twee foto’s die genomen zijn met twee verschillende smartphones die toch elk een 12MP-camera hebben, kunnen dus al verschillen vertonen omdat de afzonderlijke pixels hier niet even groot zijn. Hoe groter een pixel is, hoe meer licht hij kan opvangen en hoe scherper de uiteindelijke foto.

Meer megapixels zorgen niet noodzakelijk voor een betere foto.

Hoe meer pixels er aanwezig zijn in een camera, hoe kleiner de grootte van elke afzonderlijke pixel, waardoor ze minder licht kunnen opvangen en problemen kunnen hebben bij omstandigheden met weinig licht. Het nadeel is dat de informatie over de grootte van de pixels vaak niet of heel moeilijk is terug te vinden en fabrikanten vooral het aantal megapixels de hoogte in willen duwen. Maar hoeveel megapixels is nu “genoeg” voor een smartphonecamera? Wel, als je niet van plan bent om je foto’s af te drukken of levensgroot wil projecteren, dan heb je genoeg aan een 12MP-camera. Socialmediawebsites zoals Facebook en Instagram halen tot slot altijd een deel van de afbeeldingskwaliteit weg, waardoor een foto van een 12MP-camera en van een 24MP-camera er bijna hetzelfde kan uitzien op Instagram.

De wereld van de afkortingen

In de specificaties van een smartphone zie je bij de camera vaak ook een f-getal, zoals f/2 en f/1,4. Dit getal heet het diafragmagetal en vertelt je iets meer over de grootte van het diafragma. Dit bepaalt hoeveel licht er door de lens binnenvalt. Hoe lager het f-getal, hoe meer licht er binnenvalt, wat heldere foto’s oplevert. Aan de andere kant wil een hoger f-getal zeggen dat er minder licht binnenvalt, wat scherpere, meer gedetailleerde beelden oplevert in goede lichtomstandigheden. Bij smartphones met meerdere camera’s met een verschillend f-getal merk je dus op dat de ene camera beter werkt in het donker dan de andere. Ook de optische beeldstabilisatie duikt meer en meer op bij smartphones. Dit is een heel simpel stukje technologie dat ervoor zorgt dat je kleine handbewegingen bij het nemen van de foto weggenomen worden zodat je geen wazige beelden hebt. Bij optische beeldstabilisatie is er ook hardware ingebouwd in je smartphone en dat geeft dan ook de beste resultaten. Elektronische beeldstabilisatie is de tegenhanger en gebruikt alleen software om de beelden te stabiliseren en werkt iets minder goed.

Vervolgens zitten we nog met de ISP en de SoC. De ISP is de “Image Signal Processor” of beeldsignaalprocessor en de SoC is de “system-on-a-chip” of de chipset. Bekende SoC’s zijn de Snapdragon-chipsets van Qualcomm en de Kirin-chipsets van het Chinese Huawei. In het geval van een smartphone maakt de ISP deel uit van de SoC. Die ISP is de vervanger van de donkere kamer waarin foto’s vroeger ontwikkeld werden en zorgt ervoor dat je foto meteen gedigitaliseerd wordt. Tijdens dit proces worden de beelden ook gecorrigeerd door de ingebouwde software. Informatie over de ISP is vaak niet beschikbaar, maar over het algemeen geldt dat een krachtigere SoC ook een beter ISP herbergt, waardoor duurdere smartphones vaak betere foto’s nemen dan budgetsmartphones met zwakkere SoC’s. Wanneer een camera daarnaast HDR-ondersteuning biedt, dan heeft dat betrekking tot de kleuropname. HDR staat namelijk voor High Dynamic Range en wil zeggen dat zowel donkere als heldere delen van de foto goed weergegeven zullen worden. Tot slot speelt de sluiter ook nog een belangrijke rol, vooral bij bewegende beelden. Waar fototoestellen een fysieke sluiter hebben, is dit bij smartphones elektronisch. Je smartphone geeft dus aan hoelang de sensor invallend licht moet opnemen, maar vaak kan je hier ook zelf niet aan sleutelen afgezien van een eventuele sportmodus.

Hoe kies ik de juiste smartphonecamera?

Zoals je ziet komt er heel wat kijken bij een smartphonecamera dan een aantal megapixels. Op basis van de technische specificaties kan je dus nooit weten hoe de foto’s er uiteindelijk zullen uitzien. Raadpleeg daarom altijd reviews, aangezien testers, waaronder wijzelf als Clickx-redactie, altijd een onderdeel wijden aan de prestaties van de camera. De reviews die je in Clickx leest, staan ook altijd op onze website met daarbij nog extra beeldmateriaal.