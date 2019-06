Een bericht naar de verkeerde persoon sturen is zo gebeurd, of je nu al eens verstrooid bent of je vingers net iets te dik zijn om nauwkeurig een afzender te kiezen.

We maken het allemaal wel eens mee en als je dat bericht dan niet meer kan verwijderen, kan dat in sommige omstandigheden voor problemen zorgen. Gelukkig kwam Facebook recent met een oplossing voor Messenger en kan je nu gedurende 10 minuten je berichten verwijderen.

Een bericht verwijderen op je smartphone

Maak je gebruik van een smartphone, dan heb je hoogstwaarschijnlijk de Messenger-app. Daarin een bericht verwijderen is super simpel. Druk gewoon gedurende enkele seconden op de tekst die je zonet geschreven hebt. De berichtreacties- en -opties verschijnen en een daarvan is ‘Verwijder’. Tik hierop en je krijgt twee opties te zien: het bericht alleen voor jou verwijderen of voor iedereen in het gesprek. Kies ‘Verwijderen voor iedereen’ en klaar! Je gesprekspartners zien wel dat je een bericht verwijderd hebt, maar hopelijk hebben zij niet de kans gekregen om het te lezen.

Een bericht verwijderen op je computer

Gebruik je eerder je desktop om te chatten met vrienden en familie, dan ziet het hele proces er net iets anders uit. Om een bericht te verwijderen, klik je op de drie puntjes die verschijnen als je met de muis over je tekst beweegt. Kies voor ‘Verwijderen’ en opnieuw kan je kiezen tussen ‘Verwijderen voor jezelf’ of ‘Verwijderen voor iedereen’.