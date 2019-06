We maken met zijn allen steeds vaker gebruik van onze smartphones. Kijk maar eens om je heen in de bus, bijna iedereen kijkt omlaag naar zijn smartphone. Het is tijd om dat tegen te houden, apps rond digitaal welzijn in Android en iOS helpen daarbij.

Smartphones zijn ooit ontwikkeld om onze levens gemakkelijker te maken. Inmiddels maakt het ons leven niet altijd gemakkelijker, maar juist moeilijker. Bekijk zelf maar eens hoeveel uur per dag je smartphone aanstaat, je zal er vermoedelijk van schrikken. Het is inmiddels zo dat smartphones zelfs een (negatieve) impact kunnen hebben op onze sociale contacten. Hoe vaak je ook via sociale media contact opzoekt met vrienden, het is nooit zoals het plegen van een belletje of gewoon op bezoek gaan. Ben je voor meer sociaal contact in de vorm dat je elkaar ziet, dan zijn de toepassingen rond digitaal welzijn in Android en iOS een perfecte oplossing. In een paar klikken bekijk je je huidige gebruik, maar kan je vaak ook een limiet instellen voor het dagelijks gebruik van de apps.

Stap 1 / Digital Wellbeing op Android

In mei 2018 liet Google weten dat het Digital Wellbeing aan zijn smartphones zou toevoegen. Inmiddels is dat ook het geval, alle Google Pixel-smartphones hebben een Digital Wellbeing-app. Dat geldt ook voor alle nieuwe Huawei-telefoons met Android Pie, evenals de Nokia smartphones met Android One en Samsung-smartphones met Android 9.0 Pie (One UI). Als dat het geval is, dan kan je met deze smartphones gemakkelijk je digitale welzijn verbeteren. Navigeer daarvoor naar het instellingenmenu en open het Digital Wellbeing-tabblad. Vanaf die plek kan je snel je huidige gebruik zien per dag, verdeeld per applicatie. Verder is het mogelijk om per app een tijdslimiet te stellen, of een limiet voor dagelijks schermgebruik. Zo kan je dus voorkomen dat je een volledige dag op je telefoon zit.

Stap 2 / Geen Digital Wellbeing-app?

Digital Wellbeing is zeker niet voor elke Android-smartphone beschikbaar. De ontwikkelaar van ActionDash is daar handig op ingesprongen. Met zijn applicatie kan je namelijk tevens je appgebruik bijhouden. Net zoals de ingebouwde functie kan ActionDash precies bijhouden hoe vaak jij een app gebruikt op dagelijkse en wekelijkse basis. Ook laat het weten of je een app meestal voor een paar minuten gebruikt, of juist voor een veel langere tijd. Verder zie je hoe vaak je een app hebt geopend de afgelopen uren én hoeveel notificaties je per specifieke app hebt gekregen. Je zal bij ActionDash wel zelf actie moeten ondernemen, de app kan immers geen blokkades opleggen voor het gebruiken van de applicaties op je telefoon.

Stap 3 / Screen Time op iOS

Als je een iPhone met iOS 12 of hoger hebt, kan je met een paar klikken gebruikmaken van de Screen Time-functie van het besturingssysteem. Op veel punten werkt het vergelijkbaar met de Digital Wellbeing-functies in Android, het leeft echter voort onder een andere naam. Met deze functie kan je tijden instellen waarop je de telefoon niet zou mogen gebruiken, om je tijd op een smartphone in te korten. Dit is ook mogelijk per applicatie, of voor alle applicaties in een keer; natuurlijk kan je daarbij ook apps instellen die je altijd moet kunnen openen. Overigens, je kan nog altijd bij je applicaties: deze worden na de tijdlimiet afgesloten met een pincode. Digitaal Welzijn-toepassingen moeten dan ook vooral gezien worden als een extra stok achter de deur…

Stap 4 / Instagram ‘Your Activity’

Mocht je in je ‘favoriete’ sociale netwerken zien hoe lang je dagelijks en wekelijks in hun apps zit, dan hebben Facebook en Instagram nu ook hun eigen ‘Digital Wellbeing-functies’. Bij Facebook gaan ze door het leven als ‘Your Time on Facebook’, terwijl Instagram een vermelding maakt van ‘Your Activity’. Binnen beide apps kan je een dagelijkse limiet instellen waarvan je een notificatie ontvangt zodra je dit bereikt. Wil je ook niet langer gestoord worden met notificaties als je tijd op is, dan kan je dat ook instellen via het menu. Ga erop uit, in de volgende winter is er voldoende tijd om binnen te hangen en Facebook af te scrollen.