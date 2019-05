Woon je in een grote stad, dan kan je via Uber Eats eenvoudig maaltijden aan huis laten leveren. Nu is het zelfs mogelijk om dat met je maaltijdcheques te doen.

UberEats lanceerde in 2016 in België en was toen enkel in Brussel te gebruiken. Ondertussen is de maaltijdbezorger ook actief in Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Brugge, Kortrijk en Aalst. Wie in een van deze steden woont, kan dus maaltijden aan huis laten leveren. Tot voor kort kon je enkel betalen met je kredietkaart of PayPal, maar recent is daar verandering in gekomen. Nu is het namelijk ook mogelijk om via je Edenred maaltijdcheques een bestelling te plaatsen op Uber Eats.

Stap 1: Uber Eats installeren

Als je Uber Eats nog niet hebt, dan kan je simpelweg de app downloaden via de Play Store of App Store. Vervolgens kan je inloggen met je Uber-account en je thuisadres opgeven. Verder dien je er enkel nog voor te kiezen of je de bestelling wil afhalen bij de bezorger, of dat je liever hebt dat hij tot je voordeur komt. Betalen moet natuurlijk ook, dus de app zal je vragen om een betaalmethode aan de app te koppelen. Tegenwoordig kan dat ook gewoon je Edenred-kaart zijn.

Stap 2: Betaalmethode toevoegen

Klik rechtsonder op het profiel-icoontje en kies vervolgens voor ‘Betaalmethode’. Als je reeds een kredietkaart aan je account hebt gekoppeld, zie je deze hier staan. Verder zie je onder “Maaltijdvoucher” ook de link “Account koppelen” staan. Klik hierop en kies vervolgens voor MyEdenred. Je wordt nu doorgestuurd naar een inlogscherm van MyEdenred waar je je e-mailadres en wachtwoord opgeeft. Na deze stap zal er gevraagd worden om de laatste vier cijfers van je Edenred-kaart op te geven ter bevestiging. Druk op ‘Valideren’ en vervolgens op ‘Ik geef mijn toestemming’. De kaart is nu succesvol toegevoegd en je kan nu gerechten en de kosten van de bezorging met je maaltijdcheques betalen.

Stap 3: Restaurants filteren

Let wel, niet elk restaurant accepteert betalingen met de Ticket Restaurant-kaart voor Uber Eats. Gelukkig kan je wel eenvoudig filteren zodat je in het overzicht enkel de restaurants ziet die de betaalmethode wel aanvaarden. Klik op het winkel-icoontje linksonder en vervolgens op de knop “Filteren” bovenaan. Open nu het tabblad “Prijs” en tik vervolgens op “Ticket Restaurant geaccepteerd”. Bevestig tot slot door op “Gereed” te drukken. In het overzicht van restaurants zie je nu enkel de restaurants die Edenred als betaalmethode aanvaarden. Smakelijk!