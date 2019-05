Recent werd bekend dat er 2,2 miljard inloggegevens zijn gelekt via allerlei diensten. De kans is echter groot dat deze wachtwoorden aan veel meer diensten gelinkt staan. Juist daarom is het gebruik van meerdere wachtwoorden én een wachtwoordmanager zeer belangrijk.

Tot een paar jaar geleden was het voor mij een standaard om één wachtwoord op allerlei websites te gebruiken. Het onthouden van meerdere wachtwoorden is simpelweg een moeilijke taak, dus was enkel die optie voor mij nog open. Met de snelle opkomst van wachtwoordmanagers wist ik dat ik daar verandering in moest brengen, het was niet langer veilig om een wachtwoord voor al mijn diensten te gebruiken. Enerzijds door het groeiende aantal diensten die ik hedendaags gebruik, maar ook door mijn bewustzijn over privacy en veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Sindsdien ben ik volledig overstag; het maakt mijn online-leven niet alleen veiliger, maar ook een stuk makkelijker. In deze workshop lees je alles over hoe je ‘moet’ werken met een wachtwoordmanager.

Stap 1: Download 1Password X

Er zijn te veel wachtwoordmanagers om op te lijsten, dus de keuze voor welke wachtwoordmanager je moet gaan is nog wel vrij lastig. In mijn geval maak ik al langere tijd gebruik van 1Password en het is zeer gemakkelijk in gebruik. LastPass is ook prima, maar de app biedt in de basis niet al te veel ‘speciale’ functionaliteiten. In deze workshop werk ik door alle stappen heen met 1Password, de applicatie is te downloaden via https://1password.com/downloads/windows/ – selecteer hier de 1Password X-applicatie.

Stap 2: Maak een 1Password account aan

In principe zou je ook kunnen beginnen met het aanmaken van het 1Password account alvorens de applicatie voor je browser te installeren, maar dat maakt niet veel uit. Zoals aangegeven is 1Password betaald, maar kan je via https://1password.com/sign-up/eu/ één maand 1Password uitproberen. Op deze pagina klik je op Try FREE for 30 days. Je doorloopt nu alle stappen, waaronder het aanmaken van een master Password. Schrijf deze voor nu op, die heb je altijd nodig bij het gebruik van de wachtwoordmanager. Ook krijg je bij het registreren de melding om je Emergency Kit te downloaden. In dit kit vind je de Secret Key terug; die heb je, net zoals de Master Password, bij elke inlogpoging in 1Password nodig.

Stap 3: Schakel 2FA in

Met de Master Password en Secret Key voor ogen is het tijd om in te loggen bij 1Password via https://my.1password.eu/signin. Als je bent ingelogd kan je rechtsboven op je naam klikken, waarna je naar My Profile kan navigeren. Aangekomen op je profiel kan je klikken op More Actions en Manage Two-Factor Authentication. Vervolgens kan je met apps zoals Authy via je telefoon 2FA bij 1Password inschakelen, een onmisbare functie voor alle gebruikers van een wachtwoordmanager. Je zou immers niet willen dat ongenodigde bij je gegevens kunnen komen, mochten ze ooit toegang krijgen tot je Master Password en Secret Key.

Stap 4: Stel alle wachtwoorden in

Nu je de beschikking hebt over je Secret Key en Master Password, kan je wederom via https://my.1password.eu/home inloggen. Eenmaal ingelogd klik je op je eigen kluis. Vervolgens kan je met het plusje onderin in het midden inloggegevens toevoegen aan de 1Password kluis. Geef hier duidelijk in het website-veld aan welke website behoort bij het wachtwoord. Op die manier kan je straks gemakkelijk inloggen. Als alles juist is ingesteld zal 1Password namelijk automatisch je wachtwoord kunnen invullen bij alle websites. Dit voorkomt ook fraude, als het webadres niet klopt zal hij namelijk niet automatisch voorstellen om je wachtwoord in te vullen.