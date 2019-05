Heb jij ook gevoelige bestanden die je liever niet in verkeerde handen ziet vallen? Financiële documenten of emails bijvoorbeeld. Met VeraCrypt versleutel je ze op je computer of op een externe schijf.

Voor deze workshop maken we gebruik van VeraCrypt, de opvolger van het vroegere TrueCrypt. VeraCrypt gebruikt algoritmen om versleutelde partities (stukken van een harde schijf) te creëren op je computer of bijvoorbeeld op een usb-stick, zodat je daarin gevoelige bestanden kan stockeren. VeraCrypt is volledige gratis en open source. De broncode van het programma wordt overigens vaak nagekeken op mogelijke kwetsbaarheden.

Stap 1: VeraCrypt installeren

We surfen naar https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html om daar het installatiebestand van VeraCrypt te downloaden. Je ziet een lijst van allerhande besturingssystemen verschijnen, met daartussen Windows. Kies voor de gewone Installer. Download en installeer het programma vervolgens door de verschillende stappen te volgen. Het is oké om VeraCrypt een herstelpunt te laten maken op je computer voor het geval er iets misloopt.

Stap 2: Een volume aanmaken

De manier waarop VeraCrypt werkt is via het aanmaken van een bestand waarin je andere bestanden gaat verbergen. Dit bestand kan je opslaan waar je maar wil en verplaatsen indien nodig. Dat kan dus op je netwerk zijn, in de cloud, of gewoon op een externe harde schijf. Om van start te gaan, maken we eerst een nieuw volume aan. Bij het aanmaken kan je kiezen voor een bestandscontainer, een partitie met besturingssysteem en een partitie zonder. Voor deze workshop kiezen we voor een bestandscontainer. Let erop dat je bij het aanmaken van partities zonder een besturingssysteem mogelijk die partitie moet formateren. Verder is het proces relatief hetzelfde. Kies tijdens het proces voor een ‘Standaard volume’ en sla het bestand op in een locatie naar keuze. Het algoritme kan je op de automatische optie laten staan, de grootte van je bestand en een wachtwoord kies je zelf. Om het bestand zo willekeurig mogelijk te beveiligen, vraagt het programma je om wat rond te bewegen met de muis. Doe dit tot de groene balk vol is en klik op formatteer. Het volume is nu terug te vinden op de door jou gekozen plaats.

Stap 3: Je volume openen

Nu het volume gemaakt is, hebben we nog een manier nodig om bestanden ernaar te verplaatsen, want dit kan niet simpelweg door ze te kopiëren en plakken. Selecteer hiervoor een station in Vera en klik op ‘Selecteer bestand’. Navigeer naar je bestand en dubbelklik erop. Vervolgens klik je op ‘Koppel’ en geef je het wachtwoord in dat je in stap 2 gekozen hebt. Klik op ‘Ok’. Je ziet via Windows Verkenner nu een nieuw station verschijnen, waarin je bestanden kan plaatsen en verwijderen.

Stap 4: Je volume ontkoppelen

Je bestanden zijn op deze manier natuurlijk wel kwetsbaar, dus het opnieuw afsluiten van je volume is aan te raden. Dit doe je door in VeraCrypt het juiste station te selecteren en op ‘Ontkoppel’ te klikken. Je bestanden zijn dan opnieuw volledig veilig. Ervan uitgaande dat je een sterk wachtwoord hebt gekozen dat niet te raden is, uiteraard.