Wie een iPhone heeft en wil videobellen, gebruikt Facetime. Het is een evidentie, maar als het aan Google ligt bellen we binnenkort allemaal via Google Duo.

Googles gratis platform om te (video)bellen via internet heeft alvast het grote voordeel dat het op zowel Android als iOS beschikbaar is. Google is momenteel ook volop Google Duo aan het uitrollen voor het web zodat je ook via je laptop of desktop kan bellen via duo.google.com. Alvorens dit kan, zal je echter eerst Google Duo moeten configureren op je smartphone.

Stap 1 / Google Duo Configureren

Google Duo is te vinden als gratis app op Android en iOS. Zoek de app dus in de Play Store of App Store en installeer hem zo op je telefoon. Wanneer je de applicatie voor het eerst opent, wordt er om je telefoonnummer gevraagd. Geef je nummer in en ga verder. Binnen enkele ogenblikken ontvang je een SMS van Google met daarin de verificatiecode. Geef deze code in op de app en je bent klaar om te bellen!

Stap 2 / Bellen met Google Duo

De eenvoudige interface van Google Duo zorgt ervoor dat je er snel mee vertrouwd bent. Kies je voor de camera, dan ga je videobellen. Kies je voor het telefoontje, dan maak je een spraakoproep naar een contactpersoon. Vervolgens hoef je enkel een contact kiezen om de telefoon te laten overgaan. Neemt de contactpersoon niet op, dan krijg je alsnog de kans om een video- of spraakbericht achter te laten.