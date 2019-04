Het kan al eens handig zijn om een preview van een bestand op je scherm te laten verschijnen in plaats van het helemaal te openen en het vervolgens weer te sluiten. QuickLook maakt dat mogelijk.

QuickLook werkt met onder andere video-, foto- en PDF-bestanden die na een druk op de spatiebalk snel zullen verschijnen op je scherm. Een tweede druk op de spatie en ze verdwijnen weer. Het maakt het met andere woorden veel makkelijker om de inhoud van een bestand te weten te komen als je de bestandsnaam niet onmiddellijk herkent, want je moet niet wachten tot alles geladen is en dan op het kruisje klikken om het weer te sluiten.

Stap 1 / installatie

De installatie van QuickLook is zeer eenvoudig. Je opent de Microsoft Store op je computer door op de startknop te klikken en Microsoft Store te typen. Vervolgens gebruik je de zoekfunctie rechtsbovenaan om QuickLook te vinden. Wanneer de app verschijnt klik je op installeren en wacht je tot Windows aangeeft dat je de app kan starten. Vind je de Microsoft Store niet op je computer? Dan kan je de download ook doen via www.microsoft.com/nl-be/.

Stap 2 / QuickLook gebruiken

Vanaf nu is de app actief tot je de installatie ongedaan maakt. Selecteer om te testen een afbeelding op je computer en open ze met spatie. Je hebt nu nog enkele sneltoetsen die je kan gebruiken. Spatie of Escape sluit het bestand weer, terwijl Enter het bestand opent in het daarvoor bestemde programma. Druk je op CTRL in combinatie met het scrollen naar boven of beneden, dan zoom je in en uit. Heb je een video geopend? Dan kan je omhoog en omlaag scrollen om het volume aan te passen.