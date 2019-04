Forgotten smart phone on a park bench. Woman is leaving from a bench where she lost her cell phone.

Het zal je maar eens gebeuren, je bent je telefoon kwijt op het moment waarop je hem het meeste nodig hebt. Uren zoeken is meestal niet nodig, want als je een Android telefoon hebt kan je hem, als hij nog opgeladen is, binnen een paar minuten vinden met ‘Find My Device’.

Een smartphone mag dan niet zo klein zijn, toch is het maar al te gemakkelijk om hem kwijt te raken. Of het nu binnenshuis is, of buitenshuis. Je wil hem dan toch zo snel mogelijk terug proberen te vinden, zeker als hij ergens buiten is gevallen. Het is immers niet lang wachten tot een ander de telefoon heeft opgeraapt. Binnenshuis maakt dat minder uit, maar fijn is het niet. Gelukkig biedt Google de optie om je telefoon terug te vinden met ‘Find My Device’. De applicatie staat al jaren (verplicht) voorgeïnstalleerd op elke smartphone met Android. Zodra de app aan je Google-account gekoppeld is, kan je altijd controleren waar je telefoon, tablet en/of smartwatch zich bevindt. Als het apparaat geen verbinding heeft met wifi of mobiele data, werkt de functie helaas niet.

Stap 1 / Bereid je altijd voor

Als je zeker wil weten dat je je smartphone in de toekomst kan traceren, is het altijd goed om te controleren of de functie wel staat ingeschakeld op je telefoon. Om dit te kunnen controleren navigeer je naar het instellingen-menu van Android. Binnen de instellingen kan je zoeken naar Apparaatbeheerders, daar zal je mogelijk verschillende applicaties terugvinden, waaronder find my device. Als deze nog niet staat ingeschakeld, schakel dat dan handmatig in via het instellingen-menu. Vervolgens kan je via https://www.google.com/android/find?hl=nl kijken of je telefoon verschijnt in de lijst met alle verbonden Android telefoons.

Stap 2 / Traceer je telefoon

Als je in het overzicht van vind mijn apparaat blijft kan je binnen enkele klikken al je apparaten traceren. Of je nu niet weet of hij binnenshuis ligt, of dat je hem ergens verloren bent of dat hij gestolen is. Als je wil weten waar je telefoon is, zorg dan dat je in de balk linksboven het juiste apparaat hebt geselecteerd. Vervolgens zal Google automatisch proberen contact te zoeken met de telefoon. Heeft de telefoon een wifiverbinding, dan zal de naam van het netwerk weergeven worden; bij een 4G-verbinding laat Google enkel zien waar de telefoon is, net zoals het doet bij een wifiverbinding. Als dat niet genoeg is, kan je je telefoon vijf minuten lang over laten gaan. Zo kan je bijvoorbeeld in huis naar de telefoon zoeken zonder hem te kunnen bellen.

Stap 3 / Beveilig je smartphone

Als je je smartphone hebt getraceerd, en deze niet op een veilige locatie aanwezig is, kan je via Find My Device de telefoon laten vergrendelen. Niet alleen wordt je telefoon vergrendeld, ook wordt je Google-account van de telefoon verwijderd. Als derde heb je de mogelijkheid om een bericht op het vergrendelingsscherm achter te laten, bijvoorbeeld je telefoonnummer, zodat de vinder de telefoon bij je kan retourneren. Je kan de telefoon overigens wel gewoon blijven traceren als je hem vergrendeld, dus mocht hij gevonden worden, dan weet je ook ongeveer waar de telefoon naartoe vervoerd wordt. Deze functie kan zeer handig zijn als je telefoon op een publieke plaats ligt, waarbij je niet wilt dat iemand anders toegang krijgt tot je Google-account.

Stap 4 / Wis je gehele telefoon

Ben je bang dat je de telefoon nooit meer terug gaat krijgen, bijvoorbeeld omdat de telefoon gestolen is, maar heeft Google nog wel toegang tot de telefoon? Dan is het een optie om de telefoon vanop afstand te wissen. Let wel, doe dit ook alleen als je zeker weet dat je de telefoon niet terug gaat vinden – je raakt immers al je bestanden kwijt. Via vind mijn apparaten is het de derde optie. Je moet de optie bevestigen met je wachtwoord, om ongelukken te voorkomen. Zodra de telefoon is gewist heb je geen toegang meer tot de optie om de telefoon te traceren. Het is nu overigens voor de dieven een waardeloze telefoon geworden; ze kunnen er immers niet op inloggen zonder de gegevens van je Google-account.