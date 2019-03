MacOS Mojave introduceerde een donkere modus die het vooral tijdens de late uren aangenamer maakt voor je ogen. Via een handige app zorg je ervoor dat de duistere modus automatisch wordt geactiveerd bij zonsondergang.

Het is behoorlijk frappant dat Apple deze modus niet heeft voorzien, maar gelukkig brengt een simpel gratis appje soelaas. De applicatie NightOwl werd ontwikkeld om enerzijds heel eenvoudig te switchen tussen de lichte en donkere modus, maar voegt tegelijkertijd ook een handige functie toe waarbij de donkere modus automatisch wordt geactiveerd bij zonsondergang. Wanneer het buiten donker is, is het dat op je Mac ook.

Stap 1: Nightowl installeren

Omwille van de geslotenheid van Apple is NightOwl niet te vinden in de officiële App Store. Surf naar nightowl.kramser.xyz, download het appje, sleep het naar de applicatiemap op je Mac en je bent helemaal klaar om aan de slag te gaan.

Stap 2: instellen

Je kan de app nu openen zoals elke andere app op je Mac. Achteraf verschijnt het icoontje in de menubalk. Klik op het icoontje en klik vervolgens rechtsonder op het tandwieltje om de instellingen te openen. Vink alvast ‘Run on boot’ aan zodat er automatisch kan worden gewisseld tussen het donkere en lichte thema. Klik nogmaals op het tandwieltje om terug te gaan naar de functionaliteiten van de app. Via de knoppen ‘Light’ en ‘Dark’ kan je snel wisselen tussen de verschillende thema’s, maar interessanter is om ‘Sunrise/Sunset’ aan te vinken. Zo wordt er namelijk automatisch gewisseld naar de duistere modus wanneer de zon ondergaat.