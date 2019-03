De online mediaconsumptie stijgt dagelijks en de nieuwe generaties kijken liever filmpjes op hun smartphone dan samen achter de tv te kruipen. Facebook speelt hierop in met hun nieuwe videoparty functionaliteit.

Samen kattenfilmpjes kijken

Het principe van Facebook videparty is eenvoudig. Iemand neemt de rol van host op zich en beslist welke filmpjes de revue passeren. Deelnemers (kijkers) kunnen vervolgens filmpjes voorstellen, maar het is nog steeds aan de host om te beslissen of het filmpje al dan niet wordt getoond.

Een videoparty starten

Navigeer naar je profiel, een groep of een van je pagina’s en klik in het veld “Wat ben je aan het doen?” om de statuseditor te openen. Hier klik je vervolgens op VIDEOPARTY. Geef de party nu een titel en klik op VIDEO TOEVOEGEN om een lijst van video’s samen te stellen. Klik vervolgens op ‘plaatsen’. Houd er rekening mee dat je enkel video’s kan toevoegen die op Facebook werden geplaatst. Het is dus niet mogelijk om video’s van YouTube te bekijken in een videoparty.

Het feest op gang houden

Je videoparty komt nu in de tijdlijn en als het goed is, gaan er mensen je party beginnen volgen. Ga de interactie aan in de comments en voeg eventueel filmpjes toe die door kijkers worden voorgesteld. Het is ook mogelijk om een medeorganisator toe te voegen. Deze persoon kan dan ook kiezen welke filmpjes worden afgespeeld.