De meest afgespeelde tracks, populairste artiesten, wanneer je het vaakst muziek luistert, ... Last.fm is de natte droom voor iedereen die van statistieken houdt. Even koppelen aan Spotify en het platform doet de rest.

Spotify is geweldig, maar voor de datanerds onder ons ontbreekt er iets belangrijks: statistieken. Door Spotify te verbinden met Last.fm krijg je alsnog inzicht in je luistergedrag.

Vroeger moest je nog per Spotify-installatie handmatig Last.fm verbinden via de instellingen, maar tegenwoordig hoef je enkel je Spotify-account te verbinden met Last.fm. Zo worden je statistieken verzameld ongeacht op welk apparaat je luistert, zolang je maar bent ingelogd met je Spotify-account. Maak een account aan op Last.fm, klik rechtsboven op de profielfoto en klik vervolgens op ‘Settings’. Navigeer nu naar het tabblad ‘Applications’ en klik bij Spotify Scrobbling op ‘Connect’. Volg de stappen om je Spotify te verbinden met het platform. Het kan even duren, maar achter de schermen zal elk liedje dat je beluistert worden geregistreerd op het platform.

Al deze data verwerkt Last.fm in interessante statistieken. Deze kan je bekijken door op je profiel te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘View profile’. In je ‘Overview’ krijg je meteen lijsten van recent beluisterde tracks, meest beluisterde albums, populairste artiesten,… Via het tabblad ‘Listening Reports’ krijg je nog meer visuele weergaven van je luistergedrag.