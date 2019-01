Wifi is onderhevig aan verschillende storende elementen. Houd je daar een beetje rekening mee, dan versterk je het signaal enorm. Maar hoe bepaal je de beste instellingen?

Het beste signaal

Er zijn verschillende factoren van invloed op de signaalsterkte van je wifi. De belangrijkste daarvan zijn storende objecten, zoals muren, apparaten en vloeren. Ook andere routers kunnen je signaal stevig hinderen. Met de Android app Wifi Analyzer kun je een paar instellingen optimaliseren.

Storingsvelden

Iedere router zendt zijn signaal uit op een kanaal. In principe zijn er 14 kanalen beschikbaar, hoewel sommige routers er slechts 11 kunnen gebruiken. Door in de app WIFI ANALYZER te klikken op het oogje en KANAALBEOORDELING te kiezen kun je van jouw router bepalen welke kanalen het beste signaal opleveren. Als je router geen gebruikmaakt van het beste kanaal, kun je deze instellingen aanpassen via de configuratie van je router.



De beste plek

Rekening houdend met alle obstakels in huis is de locatie van je router bepalend voor de signaalsterkte. Klik op het oogje en kies voor SIGNAALMETER. Loop nu door het huis en bepaal de signaalsterkte op de meestgebruikte plaatsen. Verplaats je router (indien mogelijk) en je ziet direct het resultaat.