Recent lanceerden we onze eigen technologiepodcast TechPod. Werd je geïnspireerd om je eigen podcast te starten? Neem er onze gids bij en vereeuwig je stem op het wereldwijde web.

Cast Away

In de televisiewereld worden er steeds meer zaken uitgesteld bekeken. Kijkers volgen niet meer de programmatie van de zenders, maar willen hun programma’s kijken wanneer en waar ze willen. Ook in de radiowereld gebeurt een dergelijke verschuiving. In plaats van te wachten tot een bepaald onderwerp ter sprake komt op de radio, grijpen mensen alsmaar vaker naar podcasts: praatprogramma’s die beluisterd kunnen worden via zowat elk apparaat. Het mooiste aan podcasting is het open karakter ervan. Het beluisteren van podcasts is veelal gratis en ook het maken ervan is voor iedereen haalbaar. Een goed idee, een degelijke microfoon en een internetverbinding, meer is er niet nodig.

Stap 1) een idee bedenken

In een format waar alles draait om inhoud, zal het je vast niet verbazen dat het idee het belangrijkste is. Besteed dus zeker genoeg tijd om na te denken over je podcast. Waarover ga je praten (uiteraard ga je praten over een van je passies), met wie ga je praten, hoe vaak publiceer je een aflevering, etc. Besef dat mensen hun tijd spenderen om naar jou te luisteren, zorg dus dat jij (of je gasten) wel degelijk wat te vertellen hebben. Als je het goed aanpakt, zal de luisteraar een unieke band opbouwen met jou als host. Voor de luisteraar word je immers een bekende stem binnen zijn persoonlijke levenssfeer en daardoor ook snel als ‘vriend’ aanzien. Houd het dus vriendschappelijk, maar zorg ook dat de tijd van de luisteraar goed wordt gebruikt.

Stap 2) een titel en logo

Van zodra je een idee hebt, is de volgende uitdaging om dat idee te verpakken in een aantrekkelijk merk. Verzin een leuke titel die idealiter ook strookt met de inhoudelijke kenmerken van je podcast en maak (eventueel via uitbesteding) een leuk logo. Het logo en de titel van je podcast zal overal worden weergeven bij episodes in iTunes, Spotify… Wanneer we het vergelijken met een boek, worden je logo en titel de cover van het boek. Een boek mag je niet beoordelen op basis van de cover, maar in de praktijk gebeurt het wel. Het aantal boeken in de winkel is namelijk zo groot dat de bezoeker zich in eerste instantie laat leiden door de cover. Hetzelfde geldt voor podcasting, zorg dat je eruit springt.

Om verder te gaan op de boekanalogie zal je ook een ‘achterflap’ moeten verzinnen voor je podcast. In een paar regels vertel je waar je podcast over gaat en probeer je mensen te overtuigen om te luisteren. Zorg hier opnieuw voor een unieke insteek en laat al meteen blijken dat jij het net dat tikkeltje anders doet. De gouden regels van goede copywriting kunnen hier zeker van pas komen.

Stap 3) een distributieplatform kiezen

We hebben nog niets om te verspreiden, maar toch gaan we alvast even kijken naar een distributieplatform. De taak van dergelijk platform is eenvoudig; jij voegt je afleveringen toe aan het platform en die verspreidt het vervolgens bij providers zoals iTunes, Spotify, Google Podcasts… Wie technisch wat beter onderbouwd is kan via WordPress zelfs zijn eigen distributieplatform bouwen met de ‘Seriously Simple Podcasting’ plugin. Geïnteresseerden kunnen teruggrijpen naar ons dossier rond webdesign.

Wie alles zo simpel mogelijk wil houden en zijn handen liever niet vuilmaakt, wendt zich beter tot een van de vele podcastplatformen. Na het instellen van een titel, logo … hoef jij achteraf enkel nog nieuwe afleveringen te uploaden naar het platform en je bent volledig klaar. De opslag, het onderhoud van de technische kant van zaken en andere taakjes worden verzorgd door het platform. Een dergelijke dienst kan uiteraard niet gratis bestaan en zal je dus wat geld kosten. Een van de platformen die door de band genomen goed scoort bij podcasters, is Podbean. Je kan er reeds gratis mee aan de slag om het platform uit te testen en naarmate je podcast professioneler en uitgebreider wordt, kan je ervoor kiezen om te betalen voor een ruimer pakket. Naast Podbean zijn er nog andere grote spelers zoals Libsyn en Blubrry en zelfs via SoundCloud kan je beginnen podcasten.

De werkwijze is behoorlijk unaniem ongeacht het platform. Je maakt een account aan, vult je profiel aan met informatie over je podcast en uiteindelijk kan je afleveringen uploaden. Vervolgens kan je een RSS-feed opvragen die bestaat uit een oplijsting van alle afleveringen. Platformen zoals iTunes en Spotify gebruiken deze feeds om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Afhankelijk van het distributieplatform en het gekozen pakket krijg je ook een eigen website waar alle informatie en afleveringen van je podcast te vinden zijn.

Stap 4) een aflevering opnemen

Alvorens we een aflevering kunnen verspreiden, moet de aflevering geproduceerd worden. Het hoeft geen betoog dat er voor de productie van een podcastaflevering heel wat voorbereidend werk moet worden gedaan. Dan hebben we het nog niet eens over de technische uitwerking, maar wel zaken zoals het contacteren van gasten, inplannen van een opnamemoment, research doen en een script samenstellen dat de rode draad van het gesprek wordt. Wanneer dat achter de rug is, kan je effectief achter je microfoon kruipen. Dan is het echter nog de vraag achter welke microfoon je kruipt. Een degelijke microfoon hoeft je geen rib uit je lijf te kosten, maar gebruik niet de ingebouwde microfoon van je laptop. De kans is namelijk groot dat de luisteraar niet de beste speakers ter wereld heeft, en een minder degelijke speaker gecombineerd met de betreurenswaardige audiokwaliteit van een ingebouwde microfoon zal ervoor zorgen dat de luisteraaar al snel afknapt.

Om te beginnen kan je dus bijvoorbeeld een gaming headset gebruiken met een degelijke microfoon of investeren in een USB-microfoon. Het grote voordeel van een USB-microfoon is dat je geen andere externe interface nodig hebt. Je verbindt de microfoon rechtstreeks aan je computer en kan beginnen opnemen met een van de vele tooltjes.

Voor Mac-gebruikers is vooral de (betalende) app Audio Hijack een godsgeschenk. Zeker wanneer je ook andere audiobronnen (zoals een Skype-gesprek) wil toevoegen aan je podcast en tegelijkertijd de geluidskwaliteit wil boosten met verschillende filters is het tooltje zijn geld meer dan waard. Wie op zoek is naar een gratis variant kan prima uit de voeten met Garageband. Voor Windows-gebruikers is Audacity dan weer de beste keuze. De interface kan wat intimiderend zijn, maar al snel zal je merken dat je slechts een fractie van de totale functionaliteit van de krachtige software nodig hebt. Zaken zoals recorden, knippen en plakken en exporteren zijn de zaken die je nodig hebt voor een simpel audioproject en dat is gelukkig makkelijk te realiseren met Audacity (ook beschikbaar voor Mac).

Wanneer je vaak op verplaatsing bent kan het handig zijn om te investeren in een audiorecorder zoals een Tascam. Je verbindt twee externe microfoons met het apparaat, drukt op de knop en je bent klaar om op te nemen. Maak er een vloeiend geheel van via audiobewerkingssoftware, upload de episode naar het distributieplatform en je stem is vereeuwigd op het wereldwijde web!