Is je relatie op de klippen gelopen omdat hij of zij Orange is the New Black maar niets vond en liever naar The Affair keek? Verwijder dat extra Netflix profiel en maak komaf met slechte herinneringen.

Elke keer je Netflix start neem je je voor om dat extra profiel te verwijderen, maar de volgende keer staat het er nog steeds. Het duurt nochtans maar 30 seconden. De stappen hieronder helpen je ermee. De layout van je apparaat (PC, tv, tablet, smartphone,..) kan lichtjes verschillen, maar het principe is steeds hetzelfde.

Stap 1: Verwijder het Netflix profiel

Vraagt Netflix je bij het opstarten wie er aan het kijken is? Goed, dan kan je meteen op de knop Beheren klikken, deze vind je terug in de rechterbovenhoek van je scherm. Je kan nu een profiel naar keuze selecteren, aanpassen en indien gewenst verwijderen. Netflix vraagt je of je zeker bent dat je dit wil doen en dat ben, dus kies voor Profiel verwijderen. Klik in de rechterbovenhoek op Klaar en je kan beginnen kijken. Vraagt Netflix je niet wie er aan het kijken is? Open dan even het menu, meestal voorgesteld als drie streepjes, en selecteer je profielafbeelding. De rest van de stappen zijn hetzelfde.

Extra stap: Je Netflix wachtwoord wijzigen

Iemand zijn profiel verwijderen stuurt al een heel duidelijke boodschap, maar vaak is het beter om gewoon je wachtwoord aan te passen. Surf hiervoor naar Netflix.com/account en klik vervolgens op Wachtwoord wijzigen. Kies een complex, nieuw paswoord dat niet te gokken is en je account is weer helemaal van jou alleen.