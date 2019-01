Even snel een pdf-bestand naar iemand toe sturen, het zit er helaas niet altijd in. Ook als je pdf-bestanden gebruikt voor e-books loop je al snel tegen de grote bestanden aan. In deze workshop zijn twee mogelijkheden terug te vinden om een pdf-bestand te verkleinen, zowel on- als offline

Steeds meer bestanden worden opgeslagen en verstuurd in een pdf-bestand. Bijvoorbeeld een e-book, maar ook handleidingen zijn steeds vaker in een pdf-formaat te downloaden. Het grootste ‘nadeel’ van pdf-bestanden is dat deze in de basis afbeeldingen in hoge kwaliteit weergeven, met andere woorden: het formaat van een pdf-bestand groeit enorm snel. Nu zijn de afbeeldingen, bijvoorbeeld in een handleiding of e-book, enorm van belang, dus verwijderen is zeker geen optie. Wel is het mogelijk om een pdf-bestand te comprimeren, daarmee wordt het algehele bestand verkleind naargelang de ingestelde opties.

Offline met Free PDF Compressor

De eerste optie om een pdf te verkleinen, werkt door middel van een offline-methode. Het programma dat daarvoor gebruikt zal worden, heet Free PDF Compressor en is misschien wel het gemakkelijkste programma beschikbaar om snel een pdf-bestand te verkleinen. Om het bestand te downloaden navigeer je via je webbrowser naar http://www.freepdfcompressor.com/, klik daar op de GROENE KNOP om het bestand te verkrijgen. Vervolgens voer je het programma uit en laat je bij de laatste stap START FREE PDF COMPRESSOR aangevinkt staan, daar komen we bij de volgende stap op terug.

Als het programma is geïnstalleerd en tevens geopend is, zijn de volgende stappen zeer gemakkelijk om uit te voeren. Allereerst selecteer je door te klikken op BROWSE het pdf-bestand om te verkleinen. Als deze eenmaal is ingeladen, kan er nog gekozen worden voor een andere map om het bestand in op te slaan – standaard zal het in dezelfde map komen te staan waar het origineel zich bevindt. Onder SETTINGS selecteer je een beeldkwaliteit, EBOOK zou voor de meeste situaties voldoende moeten zijn. Als je vervolgens onderaan op COMPRESS klikt, is het programma binnen een paar minuten klaar en is het nieuwe bestand direct te gebruiken.

Online met SmallPDF

Geen zin om weer een programma te installeren om een eenvoudige verkleining van een pdf-bestand uit te voeren? Na de Free PDF Compressor uit de vorige stappen, is SmallPDF een online-applicatie waarmee het misschien nog wel gemakkelijker en sneller is om een pdf-bestand te verkleinen. Om via SmallPDF een bestand te verkleinen browse je allereerst naar https://smallpdf.com/compress-pdf. Eenmaal aangekomen op de website klik je op CHOOSE FILE, er wordt nu een venster geopend waarmee je het te verkleinen bestand kan selecteren. Bevestig je optie vervolgens door te klikken op OPEN.

Als het bestand eenmaal is geüpload, geef de website dan zeker nog een aantal minuten de tijd voor het comprimeren. Vervolgens kan het kleinere bestand direct gedownload worden met de knop aan de linkerkant. Ook geeft de website je de optie om het bestand naar Google Drive en Dropbox te uploaden, mocht dat tot je voorkeur behoren. Ook kan je via de website een bestand omzetten naar het jpg-bestandsformaat. Als laatste geeft de website je de optie kleine aanpassingen aan het document uit te voeren, helaas lijkt het met een bestand van 120 pagina’s allemaal niet zo vloeiend te werken…