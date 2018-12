Je zit in een meeting en een collega vraagt je om even een foto door te sturen van het document dat voor je ligt. Een gewone foto van een blad papier met tekst is echter niet meteen ideaal, aangezien het onderliggende oppervlak nog steeds zichtbaar kan zijn en de tekst soms vervaagd is. In dit soort situaties is het handig om ter plekke een pdf-bestand te maken met je smartphone zonder naar de dichtstbijzijnde scanner te moeten gaan. Adobe Scan is hiervoor de ideale (gratis) app.

Adobe Scan downloaden

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je de juiste app downloadt. Er zijn namelijk een hele hoop apps waarmee je documenten kan scannen, maar deze workshop is enkel van toepassing op Adobe Scan. In de Play Store van Google vind je de app makkelijk terug door te zoeken op “Adobe Scan”. Dan kom je terecht op de downloadpagina waar de volledige naam van de app staat: Adobe Scan: PDF-scanner, OCR. Als de app daarna opent, vraagt hij je om in te loggen. Geen nood, je hebt hiervoor geen Adobe-account nodig, aangezien dit met Google of Facebook ook prima gaat.

Document scannen

Als je de app opent, wordt meteen ook de camera geopend waarmee je documenten kan scannen. Neem vervolgens de documenten erbij die je wil scannen en zorg ervoor dat je je in een ruimte met neutrale belichting bevindt. Leg de documenten op een plat oppervlak en richt de camera op een van de papieren. De standaardinstelling van de app is AUTOMATISCH VASTLEGGEN wat je bovenaan kan lezen. Dit wil zeggen dat de app automatisch het document zal scannen eens hij de papierranden heeft afgebakend. Door bovenaan op het scherm te tikken, kan je deze instelling uitschakelen en zelf bepalen wanneer het document gescand moet worden. In dat geval druk je gewoon op de fotoknop onderaan eens de juiste zone is geselecteerd. Als je klaar bent, tik je rechtsonder op het foto-icoontje om verder te gaan naar de bewerkmodus.

Bewerken

Zeker met de automatische scan ingeschakeld, kan het voorvallen dat bepaalde papieren dubbel gescand worden of toch niet helemaal scherp zijn. Ook hiervoor heeft Adobe Scan een oplossing. Als je klaar bent met scannen, kan je namelijk de gescande papieren nog bijwerken voor deze samengevoegd worden tot één pdf-bestand. Hier kan je met de tools onderaan de volgorde van de scans wijzigen, handmatig scans bijsnijden en draaien, de kleurenweergave aanpassen en afzonderlijke scans verwijderen. Door bovenaan op de naam van het bestand te tikken, kan je bovendien de bestandsnaam aanpassen. Als alles er naar wens uitziet, klik je tot slot op PDF OPSLAAN in de rechterbovenhoek.

PDF opslaan en versturen

Bij het opslaan, zal je merken dat je pdf-bestand zowel lokaal op je smartphone wordt opgeslagen als in de cloud, die gelinkt zit aan het account waarmee je hebt ingelogd. Verder kan je meteen je pdf-bestand versturen op verschillende manieren. Tik hiervoor op DELEN onderaan het pdf-bestand. Hierna krijg je de keuze om het bestand via een deelbare link te versturen, te mailen, te versturen in een andere app zoals Slack, te uploaden naar je Google Drive… Deze opties zullen weliswaar verschillen bij iedereen, aangezien dit afhankelijk is van de andere apps op je smartphone.