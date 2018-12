Een mobiele hotspot is niets meer dan een ad hoc draadloos netwerk. Zo kun je een vaste internetverbinding met behulp van je computer omvormen tot een wifi-signaal, dat door andere apparaten kan worden opgepikt. Ook kun je er een veilig mini-netwerk van maken, waarbij je bestanden kunt delen binnen jouw kleine hotspot.

Windows 10

Beschik je over Windows 10? Dan ben je zo klaar. Ga naar Instellingen > Netwerk en Internet > Mobiele Hotspot. Daar kun je de Mobiele Hotspot aanvinken. Klik in het hoofdvenster op de knop Bewerken om de naam van je netwerk en het wachtwoord te wijzigen. Vanaf dat moment kunnen acht apparaten via jouw computer draadloos verbinding maken met het internet.



Virtual router

Heb je een oudere computer met Windows 7 of Windows 8? Dan heb je wat hulp nodig van buitenaf. Wij adviseren het gratis programma Wifi Hotspot. Download het programma en pak het bestand uit om het te installeren. Na de installatie wordt het direct geopend. Het voordeel van Wifi Hotspot is dat je meer invloed hebt op de apparaten die verbonden zijn met je computer.



Verbindingen controleren

Heb je een Wifi-naam en wachtwoord bedacht? Dan kun je apparaten verbinden met je systeem. In het tweede tabblad, Connections, zie je een overzicht met de verbonden apparaten. Je ziet niet alleen de namen van de apparaten, maar ook het IP-adres en het type apparaat. Altijd goed om een oogje in het zeil te houden!





Instellingen

Wil je de Wifi Hotspot helemaal naar je hand zetten? Klik dan op het derde tabblad, Settings. Daar geef je bijvoorbeeld aan hoe veel apparaten tegelijk gebruik mogen maken van de verbinding met Number of devices allowed to connect of dat je Wifi Hotspot iedere keer wil starten als Windows start. Daarnaast geef je in Share the following connection aan welke verbinding je graag wil delen.