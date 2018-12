Niet meer in beeld

Kwaadwillenden hebben een zwak voor webcams. Het geeft ze vaak ontzettend veel informatie over de persoon wiens gegevens ze willen ontvreemden. Er zijn vier manieren om deze uit te schakelen – kijk welke het beste bij jou past.

Optie 1: old-shool

Wie zegt dat alles moeilijk moet zijn, heeft het goed mis. Heb je namelijk een desktop computer en maak je daarbij gebruik van een externe webcam? Dan is de oplossing heel eenvoudig. Trek de stekker er uit als je hem niet gebruikt! Leg hem bijvoorbeeld tot aan de voorkant van de computer, zodat je hem er snel insteekt indien nodig.

Optie 2: apparaten beheren

Zoek in je computer naar het onderdeel Apparaatbeheer. Dat geeft je een compleet overzicht van alle geïnstalleerde apparaten op je computer. Zoek daarbij aan de linkerzijde naar het kopje Beeldapparaten en klap dat menu uit. Rechtsklik op de webcam welke je wil uitschakelen en kies voor Uitschakelen of (als je hem niet gebruikt) voor de optie Verwijderen. Let wel: een goede hacker kan de webcam altijd her-activeren indien je enkel voor Uitschakelen kiest.

Optie 3: Parallels Toolbox

Deze optie is niet gratis, maar wel heel uitgebreid. Met Parallels Toolbox haal je een tool in huis waar je jouw computer een grote gunst mee verleend. In onze context: je kunt er met een enkele druk op de knop je webcam mee in- of uitschakelen. Daarnaast kun je video’s opnemen, screenshots maken, je harde schijf opgeschoond houden en nog veel meer.

Optie 4: tape

Dit is misschien de meest beproefde tactiek ooit. Eentje die door de knapste koppen gebruikt worden: het hoofd van Facebook, Mark Zuckerberg, het hoofd van de FBI en ook Bill Gates doen het: een stukje tape op de webcam plakken. En dan geen ducttape, natuurlijk, maar een post-itje of wat afplakband volstaan prima. Het grootste voordeel? Tape is niet te hacken.