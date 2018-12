Wanneer je op je laptop werkt, zul je niet altijd in de buurt zijn van een stopcontact. Spaarzaam omgaan met de energie van je accu is dus een must. De inkopper is natuurlijk om de helderheid van je beeldscherm te verlagen en in het Instellingenmenu Energiebeheer voor Energiebesparing te kiezen. Maar je kunt meer doen dan dat!

Geen wifi onderweg

Onderweg zul je niet snel gebruik kunnen maken van een wifi-verbinding. Toch blijft je laptop zoeken naar een mogelijke koppeling, wat best veel energie verbruikt. Schakel de WIFI dan ook uit als je op pad bent, het levert je kostbare energie op. Dat doe je via INSTELLINGEN > WIFI, maar veel laptops hebben er ook een sneltoets voor. Daarnaast kun je beter gebruik maken van een ethernetkabel dan wifi.

Verwijder USB-apparaten

Dit is een discussiepuntje. Het is namelijk zo dat ieder aangesloten USB-apparaat energie kost. Een bluetooth dongle, een USB-stick, een muis… noem maar op. Sommige apparaten kun je makkelijk even missen, zoals een USB-stick. Kopieer indien nodig de benodigde bestanden even naar je computer en zet ze later weer terug. De muis levert ergonomische voordelen op, maar je kunt ook aanwennen om sneltoetsen te gebruiken om het touchpad te ontlasten.

Zonder muziek

Hoewel veel laptops tegenwoordig geen ingebouwde cd- of dvd-speler meer hebben, kan het zo maar zijn dat jij wel zo’n exemplaar hebt. En luister je daar onderweg muziek mee? Niet doen. Een cd-speler kost veel energie. Bovendien zal er regelmatig contact gezocht worden met je cd of dvd tijdens het werken, wat telkens weer energie kost. Een leeg cd-station levert je meer werktijd op.

Webcam en speaker

Tot slot zijn er twee apparaten ingebouwd die stiekem ook wel het nodige gebruiken. Schakel indien mogelijk je webcam uit (middels een sneltoets op je toetsenbord) om de nodige energie te besparen. En geloof het of niet: zelfs het uitschakelen van het geluid zal je extra tijd opleveren. De speaker gebruikt – hoe weinig ook – toch telkens wat stroom.