Dynamisch Vergrendelen werkt net als de functie Dynamic Lock op een smartphone: je maakt een bluetooth verbinding tussen je computer en je smartphone. Wordt die verbinding verbroken omdat je niet meer in de buurt bent, dan activeert Dynamisch Vergrendelen het beveiligingsscherm. Let wel: het is nog altijd beter om zelf je computer af te schermen, dan te vertrouwen op een dergelijke tool!

Stap 1 / Smartphone koppelen

Voor je DYNAMISCH VERGRENDELEN kunt gebruiken, moet je eerst je telefoon koppelen aan je computer. Ga daarvoor NAAR INSTELLINGEN > APPARATEN > BLUETOOTH EN ANDERE APPARATEN. Schakel BLUETOOTH in met de schakelaar – en zorg dat de bluetooth van je smartphone ook aan staat. Klik vervolgens op de + en zoek je telefoon. Nu kun je ze met elkaar verbinden.

Stap 2 / Slot activeren

Zodra je computer en telefoon zijn gekoppeld kun je het slimme slot activeren. Ga daarvoor naar INSTELLINGEN > ACCOUNTS en klik op AANMELDINGSOPTIES in de linker kantlijn. Scroll vervolgens naar onder, tot je het onderdeel DYNAMISCH VERGRENDELEN treft. Schakel de knop LAAT WINDOWS DETECTEREN WANNEER U NIET AANWEZIG BENT EN HET APPARAAT AUTOMATISCH VERGRENDELEN in.

Stap 3 / Extra bluetooth

De meeste laptops beschikken wel over een bluetooth connectiviteit. Voor computers is dat echter een ander verhaal. Dan moet je één extra stap uitvoeren in dit proces: het aanschaffen van een bluetooth dongle en het installeren ervan. Het voordeel is niet alleen dat je DYNAMISCH VERGRENDELEN kunt gebruiken – je kunt ook bluetooth apparaten als speakers, koptelefoons en headsets gebruiken!

Stap 4 / Beperkingen

Vertrouw enkel op Dynamisch Vergrendelen als veiligheidsbuffer. Het is geen alternatief voor de handmatige manier van vergrendelen! Het duurt bijvoorbeeld even voor de verbinding is verbroken tussen jou en je smartphone, waarbij je toch zeker 30 seconde of langer je computer onbeheerd achterlaat. En bovendien gebruikt het bluetooth – niet één van de meest betrouwbare systemen!